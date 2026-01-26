Πρώτη φορά μαμά θα γίνει η δημοσιογράφος.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι έγκυος, με την ίδια να αποκαλύπτει την ευχάριστη είδηση, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.

Η ίδια μίλησε και για τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Νίκο Κότση, ο οποίος θα γίνει μέσα στο 2026 και θα είναι θρησκευτικός.

«Είμαι έγκυος και στα γενέθλια μου, μού έκανε πρόταση άμου. Του το έλεγα όλα αυτά τα χρόνια τι θα γίνει και το έκανε στα γενέθλιά μου. Δεν το περίμενα, διπλή χαρά. Θα γίνει σύντομα ο γάμος μέσα στο 2026. Σε εκκλησία θα γίνει. Λέμε για Αθήνα, θα έρθει όλο το σόι», αποκάλυψε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfybrdy6xzlt?integrationId=40599y14juihe6ly}