«Συνήθιζα να νιώθω ενοχές όταν αρνιόμουν προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο» λέει η Isabella Chase.

Όπως αναφέρει η Isabella Chase στο geediting «Κάθε Παρασκευή, οι συνάδελφοι ενθουσιάζονταν συζητώντας για πάρτι το Σάββατο βράδυ ή κυριακάτικα brunch, κι εγώ απομακρυνόμουν ήσυχα, γνωρίζοντας ότι το ιδανικό μου Σαββατοκύριακο περιλάμβανε ένα βιβλίο, το στρώμα της γιόγκα μου και κανένα μέρος όπου έπρεπε να πάω.

Για χρόνια αναρωτιόμουν αν κάτι δεν πήγαινε καλά με εμένα.

Ύστερα ανακάλυψα ότι η προτίμησή μου να μένω στο σπίτι αντικατοπτρίζει στην πραγματικότητα αρκετές δυνάμεις προσωπικότητας που η ψυχολογία έχει αναγνωρίσει, αλλά η κοινωνία συχνά παραβλέπει.

Αν είσαι από τους ανθρώπους που πραγματικά απολαμβάνουν τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι, ίσως διαθέτεις αυτές τις υποτιμημένες ιδιότητες που συμβάλλουν σε βαθύτερη αυτογνωσία, ισχυρότερες σχέσεις και καλύτερη ψυχική υγεία.

1) Βαθιά ικανότητα αυτοστοχασμού

Οι άνθρωποι που προτιμούν να μένουν στο σπίτι συχνά έχουν εξαιρετική ικανότητα να μένουν με τις σκέψεις τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγουν τον κόσμο ή ότι είναι αντικοινωνικοί.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που αναζητούν τη μοναξιά τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτογνωσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Όταν επιλέγεις να μείνεις στο σπίτι, δημιουργείς χώρο για γνήσιο αυτοστοχασμό.

Επεξεργάζεσαι τα γεγονότα της εβδομάδας χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς.

Παρατηρείς μοτίβα στις σκέψεις και τις συμπεριφορές σου που διαφορετικά θα έμεναν ανεξερεύνητα.

Έχω διαπιστώσει ότι τα σαββατιάτικα πρωινά μου στο σπίτι, γράφοντας στο ημερολόγιο με έναν καφέ, αποκαλύπτουν πτυχές του εαυτού μου που δεν θα εμφανίζονταν ποτέ σε ένα γεμάτο brunch.

Αυτός ο αυτοστοχασμός οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις και σαφέστερα προσωπικά όρια.

2) Αυθεντική δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

Η μοναξιά τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα με τρόπους που η συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση δεν μπορεί.

Οι ψυχολόγοι εδώ και καιρό αναγνωρίζουν ότι οι δημιουργικές «εκλάμψεις» συχνά συμβαίνουν σε ήσυχες, μη δομημένες στιγμές.

Όταν δεν γεμίζεις κάθε Σαββατοκύριακο με κοινωνικές υποχρεώσεις, το μυαλό σου έχει χώρο να περιπλανηθεί.

Μπορεί να βρεθείς να σχεδιάζεις, να γράφεις, να μαγειρεύεις πειραματικές συνταγές ή να λύνεις προβλήματα που έμοιαζαν αδύνατα μέσα στην ένταση της εβδομάδας.

Η πίεση να συμμορφωθείς με τη δυναμική της ομάδας εξαφανίζεται όταν είσαι μόνος.

Οι ιδέες αναδύονται χωρίς το φίλτρο του τι θα σκεφτούν οι άλλοι.

Αυτή η πρωτοτυπία επεκτείνεται πέρα από την τέχνη, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ζωής.

3) Συναισθηματική ανθεκτικότητα και σταθερότητα

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή αντίληψη, οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μοναξιά συχνά επιδεικνύουν αξιοσημείωτη συναισθηματική σταθερότητα.

Δεν χρειάζονται συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση ή διέγερση για να νιώθουν ικανοποιημένοι.

Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που αισθάνονται άνετα με τη μοναξιά έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.

Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου, αναπτύσσεις εσωτερικούς πόρους για τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Μαθαίνεις να αυτορυθμίζεσαι χωρίς να καταφεύγεις αμέσως σε περισπασμούς ή να ζητάς διαβεβαίωση από άλλους.

Αυτή η συναισθηματική ανεξαρτησία γίνεται θεμέλιο για πιο υγιείς σχέσεις, καθώς συνδέεσαι με τους άλλους από πληρότητα και όχι από ανάγκη.

4) Αυξημένη αισθητηριακή επίγνωση

Η παραμονή στο σπίτι σου επιτρέπει να συντονιστείς με λεπτομέρειες που τα πολυάσχολα κοινωνικά περιβάλλοντα κρύβουν.

Παρατηρείς πώς αλλάζει το απογευματινό φως στο σαλόνι σου.

Ακούς τα πουλιά έξω από το παράθυρο που θα έχανες σε ένα θορυβώδες εστιατόριο.

Αυτή η αισθητηριακή επίγνωση δεν είναι ασήμαντη.

Έρευνες στην ψυχολογία δείχνουν ότι άτομα με αυξημένη αισθητηριακή επεξεργασία συχνά παρουσιάζουν:

• μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συναισθηματικό βάθος

• ισχυρότερη διαίσθηση

• ενισχυμένη εκτίμηση της τέχνης και της ομορφιάς

• βαθύτερη σύνδεση με τη φύση και το περιβάλλον

Ο σύζυγός μου συχνά αστειεύεται ότι παρατηρώ πράγματα που εκείνος δεν προσέχει καθόλου, παρόλο που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο.

Αυτή η επίγνωση εμπλουτίζει την καθημερινότητα με τρόπους που η συνεχής διέγερση δεν μπορεί.

5) Ισχυρά προσωπικά όρια

Το να επιλέγεις να μείνεις στο σπίτι όταν η κοινωνία περιμένει να βγεις απαιτεί ξεκάθαρα προσωπικά όρια.

Ουσιαστικά λες ότι η ευεξία σου έχει μεγαλύτερη αξία από τις κοινωνικές προσδοκίες.

Αυτή η ικανότητα να θέτεις και να διατηρείς όρια επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής.

Οι άνθρωποι που μπορούν να πουν «όχι» σε σχέδια του Σαββατοκύριακου συνήθως διαπρέπουν και στο να θέτουν όρια στη δουλειά, στις σχέσεις και στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Κατανοούν ότι η προστασία της ενέργειάς τους δεν είναι εγωισμός, αλλά απαραίτητη για να είναι πραγματικά παρόντες όταν επιλέγουν να συμμετέχουν.

Ο δυτικός πολιτισμός συχνά εξυμνεί τη διαρκή απασχόληση και κοινωνικότητα, όμως η ικανότητα να απέχεις δείχνει βαθιά αυτογνωσία και θάρρος.

6) Βαθιά συγκέντρωση και προσήλωση

Στον κατακερματισμένο από περισπασμούς κόσμο μας, η ικανότητα βαθιάς συγκέντρωσης έχει γίνει σπάνια.

Οι άνθρωποι που περνούν τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι συχνά αναπτύσσουν εξαιρετικές δεξιότητες συγκέντρωσης.

Χωρίς τις συνεχείς διακοπές των κοινωνικών περιβαλλόντων, μπορείς να βυθιστείς πλήρως σε ό,τι σε ενδιαφέρει.

Είτε διαβάζεις ένα απαιτητικό βιβλίο, είτε μαθαίνεις μια νέα δεξιότητα, είτε δουλεύεις σε ένα προσωπικό έργο, του αφιερώνεις απόλυτη προσοχή.

Αυτή η βαθιά εστίαση μεταφράζεται σε επαγγελματικά πλεονεκτήματα και προσωπική ικανοποίηση που η επιφανειακή ενασχόληση δεν μπορεί να προσφέρει.

7) Γνήσια εκτίμηση των απλών απολαύσεων

Οι άνθρωποι που αγαπούν το σπίτι συχνά βρίσκουν βαθιά χαρά σε εμπειρίες που άλλοι μπορεί να θεωρούν βαρετές.

Το πρωινό καφέ γίνεται τελετουργία.

Η οργάνωση μιας βιβλιοθήκης φέρνει ικανοποίηση.

Το να βλέπεις τα σύννεφα να περνούν έξω από το παράθυρο γίνεται ψυχαγωγία.

Αυτή η εκτίμηση της απλότητας αντικατοπτρίζει ψυχολογική ωριμότητα.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι βρίσκουν χαρά σε απλές απολαύσεις αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και λιγότερες υλιστικές τάσεις.

Έχουν ανακαλύψει ότι η ευτυχία δεν απαιτεί συνεχή καινοτομία ή έντονη διέγερση.

Τρεις φορές την εβδομάδα, ο σύζυγός μου κι εγώ εφαρμόζουμε αυτό που αποκαλούμε χρόνο χωρίς συσκευές, απλώς μιλώντας ή καθισμένοι σε άνετη σιωπή.

Αυτές οι απλές στιγμές έχουν ενδυναμώσει τη σχέση μας περισσότερο από οποιοδήποτε περίτεχνο ραντεβού.

8) Εσωτερική παρακίνηση και αυτοκαθοδήγηση

Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν να μένουν στο σπίτι λειτουργούν συνήθως με εσωτερικά και όχι εξωτερικά κίνητρα.

Ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους επειδή τα θεωρούν προσωπικά σημαντικά, όχι για να εντυπωσιάσουν τους άλλους.

Αυτή η αυτοκαθοδήγηση οδηγεί σε πιο αυθεντικές επιλογές ζωής.

Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με εσωτερικά κίνητρα βιώνουν μεγαλύτερη ψυχολογική ευεξία και ικανοποίηση από τη ζωή.

Όταν νιώθεις άνετα να περνάς τα Σαββατοκύριακα μόνος, μαθαίνεις τι σε ενδιαφέρει πραγματικά και τι απλώς σου έχουν πει ότι θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει.

Αναπτύσσεις χόμπι και δεξιότητες βασισμένες στην προσωπική περιέργεια και όχι στην κοινωνική πίεση.

Τελικές σκέψεις

Αν προτιμάς να μένεις στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα, δεν χάνεις κάτι ούτε αποτυγχάνεις στη ζωή.

Ασκείς δυνάμεις προσωπικότητας που ο θορυβώδης και πολυάσχολος πολιτισμός μας συχνά αδυνατεί να αναγνωρίσει ή να εκτιμήσει.

Αυτές οι ήσυχες δυνάμεις – ο αυτοστοχασμός, η δημιουργικότητα, η συναισθηματική ανθεκτικότητα, η αισθητηριακή επίγνωση, τα όρια, η συγκέντρωση, η εκτίμηση της απλότητας και η εσωτερική παρακίνηση – αποτελούν τα θεμέλια μιας βαθιά ικανοποιητικής ζωής.

Την επόμενη φορά που κάποιος θα αμφισβητήσει τις επιλογές σου για το Σαββατοκύριακο, θυμήσου ότι η προτίμησή σου για το σπίτι αντικατοπτρίζει ψυχολογικές δυνάμεις, όχι αδυναμίες.

Αυτό που μετρά δεν είναι πόσες κοινωνικές εκδηλώσεις παρακολουθείς, αλλά πόσο ευθυγραμμισμένες είναι οι επιλογές σου με τον αυθεντικό σου εαυτό.