«Άγιος έρωτας», έρχεται απόψε συγκλονιστικός, στις 21:00.
Η Πόπη προλαβαίνει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ποιοι είναι οι πραγματικοί της γονείς, πριν φύγει από τη ζωή.
Την ίδια στιγμή, ο Κλεάνθης δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί ζωντανός.
«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε σήμερα
Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=k70OIqFQBfI}
Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Αν και η κατάστασή του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει την Ειρήνη και τον Αργύρη.
Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης.
{https://www.youtube.com/watch?v=yvmGLkVJdys}
Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.
{https://www.youtube.com/watch?v=RO0g3e0RZgM}
Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά…