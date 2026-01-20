Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», έρχεται απόψε συγκλονιστικός, στις 21:00.

Η Πόπη προλαβαίνει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ποιοι είναι οι πραγματικοί της γονείς, πριν φύγει από τη ζωή.

Την ίδια στιγμή, ο Κλεάνθης δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί ζωντανός.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε σήμερα

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=k70OIqFQBfI}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Αν και η κατάστασή του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει την Ειρήνη και τον Αργύρη.

Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης.

{https://www.youtube.com/watch?v=yvmGLkVJdys}

Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=RO0g3e0RZgM}

Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά…