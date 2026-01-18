Ο γνωστός σεφ υποδέχτηκε στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Πάνος Ιωαννίδης έκλεισε τα 50 και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Πάνος Ιωαννίδης είχε κάνει την εξής ανάρτηση για τα γενέθλιά του: «Άνθρωπος μισού αιώνα. Αρκετά μεγάλος για να ξέρει. Αρκετά νέος για να ξέρει ακόμα. Λιγότερα λόγια. Περισσότερη ουσία».

Και το βράδυ του Σαββάτου (17/1), ο γνωστός σεφ υποδέχτηκε στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας αγαπημένα του πρόσωπα, έχοντας δίπλα του τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πάνος Ιωαννίδης έσβησε την ιδιαίτερη τούρτα που επέλεξαν με τη φιγούρα του και τη λευκή στολή του σεφ.

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, οι τρεις κριτές επιστρέφουν τηλεοπτικά μέσα από το νέο κύκλο του MasterChef.

Φέτος το MasterChef γιορτάζει 10 χρόνια και έρχεται αποφασισμένο να φέρει τα πάνω κάτω. Οι ανατροπές θα είναι συνεχείς και τίποτα δεν θα θεωρείται δεδομένο.