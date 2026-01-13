Η δημοσίευση που έκανε και η απόφαση να απέχει από την Eurovision.

Την απόφασή της να αποχωρήσει από οτιδήποτε αφορά το θεσμό της Eurovision, ανακοίνωσε η Κοντσίτα Βουρστ μέσα από ανάρτησή που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, η νικήτρια του διαγωνισμού για το 2014, ανέβασε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, όπου αναφέρει όλους τους λόγους πίσω από την απόφασή της.

Στην ανάρτηση γράφει χαρακτηριστικά: «Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθιά ευγνώμων. Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερή μου σταθερά. Από εδώ και στο εξής αποσύρομαι από το πλαίσιο της Eurovision.

Προχωρώ μπροστά για να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν. Η σύνδεσή μου με τη Eurovision παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο χώρος για τα επόμενα βήματά μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ. Με αγάπη, Τομ».

«Με αγάπη, Τομ», συμπληρώνει στη λεζάντα της δημοσίευσης!

{https://www.instagram.com/p/DTcfBWsCrK7/?img_index=1}