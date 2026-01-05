Οι αποκαλύψεις του παρουσιαστή για τη φιλία που τον ένωνε με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από οξύ έμφραγμα. Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα, καθώς ο αγαπημένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε ξαφνικά, σε νεαρή ηλικία.

Το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ξεκίνησε με την τραγική ανακοίνωση, με τον Γιώργο Λιάγκα να μιλά με εμφανή συγκίνηση για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως τόνισε, δεν ήταν απλώς συνεργάτης αλλά στενός φίλος.

Η εξομολόγηση του Γιώργου Λιάγκα

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δεν μιλάω ως εκπρόσωπος του ΑΝΤ1, αλλά ως άνθρωπος. Ακόμα κι αν ήμουν σε άλλο κανάλι, τα ίδια θα έλεγα», ανέφερε αρχικά, υπογραμμίζοντας τη βαθιά προσωπική σχέση που τους συνέδεε.

Όπως αποκάλυψε, η φιλία τους ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια, καθώς είχαν περάσει μαζί στιγμές εκτός δουλειάς, με κοινές διακοπές και οικογενειακές συναναστροφές. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης τον θεωρούσε διάδοχό του, κάτι που, όπως είπε, τον είχε προβληματίσει έντονα.

«Του έλεγα πως δεν θέλω να γίνω σαν εσένα, ένας άνθρωπος χωρίς ζωή. Το πρόγραμμά του δεν του επέτρεπε να ζήσει πραγματικά», είπε με ειλικρίνεια, εμφανώς σοκαρισμένος.

«Ήταν ένας απλός άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά του»

Ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε και στην ανθρώπινη πλευρά του εκλιπόντος, περιγράφοντάς τον ως έναν εξαιρετικό πατέρα και σύζυγο, που αγαπούσε βαθιά τους ανθρώπους γύρω του. Αναφέρθηκε, επίσης, σε μια παλαιότερη συνάντησή τους, όταν είχε παρατηρήσει την απώλεια βάρους του Γιώργου Παπαδάκη.

«Μου είχε πει πως δεν ήταν στεναχώρια, αλλά ένα θέμα υγείας, ένα ένζυμο που του έλειπε. Παρ’ όλα αυτά, πίσω από τα λόγια του έβλεπα μια εσωτερική πάλη. Η αποχώρησή του από την τηλεόραση ήταν συνειδητή επιλογή, για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του», σημείωσε.

Οι τελευταίες πληροφορίες για τον θάνατό του

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός ενώ βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι, πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί η είδηση. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

«Ήταν ένα πολύ οξύ έμφραγμα. Έπαθε ανακοπή και έφυγε ακαριαία, χωρίς να υποφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως, παρά την αλλαγή στον τρόπο ζωής του, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν νοσταλγούσε τη δημοσιότητα ούτε ένιωθε “σταρ”, καθώς παρέμενε ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος μέχρι το τέλος.

«Έφυγε πολύ νέος και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι πια μαζί μας», κατέληξε, συγκλονίζοντας το τηλεοπτικό κοινό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfggcsbca6bl?integrationId=40599y14juihe6ly}