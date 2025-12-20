Φανέρωσε πως έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσίασε χθες Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε πρώτη προβολή, την εμβληματική και sold out συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο Θέατρο Παλλάς, λίγες ημέρες πριν μεταδοθεί και τηλεοπτικά μέσα από τον Alpha.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε πρώτη φορά στις φήμες που τον θέλουν να ασχολείται με την πολιτική.

«Η αποθέωση είναι για όλους τους ανθρώπους που ζούμε τη συναυλία εκείνη τη στιγμή γιατί κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος συμμετέχω σε μία φανταστική στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύει η ελληνική μουσική σε όλον τον κόσμο και μέσω της δικής μου μουσικής και μέσω της δικής μου διαδρομής να μπορέσω να το δείχνω έτσι λίγο και να δίνω την καρδιά και την ψυχή στους Έλληνες εκεί της διασποράς και του εξωτερικού που είναι δυο φορές Έλληνες» ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω» απάντησε για τα πρόσφατα δημοσιεύματα.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό με την πατρότητα. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Για αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, αυτός αποφασίζει (για το αν θα μεγαλώσει η οικογένεια του)» εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.