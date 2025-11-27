Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται απόψε (Πέμπτη 27/11) στη «μάχη» των UEFA Europa League και UEFA Conference League, με την COSMOTE TV να μεταδίδει τα κρίσιμα παιχνίδια τους.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται απόψε (Πέμπτη 27/11) στη «μάχη» των UEFA Europa League και UEFA Conference League, με την COSMOTE TV να μεταδίδει τα κρίσιμα παιχνίδια τους, καθώς και 9 ακόμα ματς. Στον παλμό της δράσης θα βρίσκεται η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, που θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός, μετά το «διπλό» στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε, θα υποδεχθεί την αυστριακή Στρουμ Γκρατς για να πάρει τη 2η συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση (22:00, COSMOTE SPORT 4HD). Ο ΠΑΟΚ, που μετρά 2 σερί νίκες στη League Phase, θα παίξει στην «Τούμπα» κόντρα στη νορβηγική Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 3HD), με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στην 15η θέση της League Phase του UEFA Conference League θα αντιμετωπίσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» την 8η Φιορεντίνα (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K).

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για τις δύο διοργανώσεις, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Πόρτο-Νις (19:45, COSMOTE SPORT 6HD), Φέγενορντ-Σέλτικ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD & START), Ρέιντζερς-Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Μπολόνια-Σάλτσμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD) και Στρασβούργο-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι εκπομπές «European Football Show» (18.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα βρίσκονται στη διάθεση των τηλεθεατών, με όλο το ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς των UEFA Europa League και UEFA Conference League (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 5η Αγωνιστική, Πέμπτη 27/11)

Εκπομπή «European Football Show» (18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

ΠΑΟΚ-Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Πόρτο-Νις (19:45, COSMOTE SPORT 6HD)

Ρόμα-Μίντιλαντ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Φέγενορντ-Σέλτικ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD & START)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Ρέιντζερς-Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μπολόνια-Σάλτσμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μπέτις-Ουτρέχτη (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 28/11, 00.05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (League Phase, 4η Αγωνιστική, Πέμπτη 27/11)

Ομόνοια-Ντινάμο Κιέβου (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Φιορεντίνα-ΑΕΚ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K)

Στρασβούργο-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)