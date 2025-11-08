«Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του».

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί με την ταινία «Θηλυκό» που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η οποία είναι βασισμένη στον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Πρόκειται για τρεις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν την Αλίκη στη σκηνή, στις συνεντεύξεις και στις ιδιωτικές της στιγμές.

«Υπάρχουν πραγματικά σκληρές σκηνές στην ταινία, ερωτικές σκηνές και γυμνό», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στη συνέχεια προβλήθηκαν οι συνεντεύξεις με τις πρωταγωνίστριες.

Ο Λάμπρoς Κωνσταντάρας ανέφερε: «Η ταινία έχει πάρα πολύ προκλητικές σκηνές, εγώ θα πω από μόνος μου soft ερωτική ταινία. Θεωρώ ότι θα έχει σήμανση ακατάλληλη, από αυτά που μας περιγράφει η δεύτερη πρωταγωνίστρια. Αν ήθελε να φαντασιωθεί ο σκηνοθέτης, να το έκανε σπίτι του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3am7da3961?integrationId=40599y14juihe6ly}