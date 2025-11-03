UEFA Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης & Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου έρχονται στην COSMOTE TV.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη 4/11 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 2HD) με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν και τα δύο μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ) και Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου (4/11, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται σε κάθε φάση, μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ μέσα από ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (4/11, 19.45, COSMOTE SPORT 3HD), Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/11, 22.00, COSMOTE SPORT 6HD), Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ (5/11, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ), Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα (5/11, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD) και Μπενφίκα-Λεβερκούζεν (5/11, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών και τις δύο μέρες της αγωνιστικής δράσης, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 4η Αγωνιστική)

Τρίτη 4/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ (19.45, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Τότεναμ-Κοπεγχάγη (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Μπόντο Γκλιμτ-Μονακό (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 5/11, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 5/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Πάφος-Βιγιαρεάλ (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Καραμπάγκ-Τσέλσι (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπενφίκα-Λεβερκούζεν (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Άγιαξ-Γαλατάσαραϊ (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ίντερ-Καϊράτ Αλμάτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μαρσέιγ-Αταλάντα (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Νιούκαστλ-Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 6/11, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)