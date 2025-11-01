O αγαπημένος σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα το σαββατοκύριακο με συνταγές που κλέβουν την παράσταση.

Σαββατοκύριακο 01 και 02 Νοεμβρίου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει δια χειρός Άκη Πετρετζίκη. Ο σεφ εμπνεύστηκε και μοιράζεται μαζί μας με ένα μενού γεμάτο νοστιμιά, έμπνευση και comfort διάθεση, που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι, καθώς εμπλουτίζεται με πιάτα που αποδεικνύουν πως με πολύ απλά υλικά μπορούμε να φτιάξουμε πραγματικά αριστουργήματα.

Το Σαββατιάτικο μενού για ορεκτικό, ξεκινά με κριτσίνια καρότου, ένα σνακ που συνδυάζει τη νοστιμιά με τη θρεπτική αξία. Ζυμώνει καρότο με δύο είδη αλευριού, κρασί, ελαιόλαδο και μυρωδικά, αφήνει τη ζύμη να δέσει στο ψυγείο και πλάθει λεπτά, τραγανά μπαστουνάκια. Τα ψήνει μέχρι να ροδίσουν και να μοσχομυρίσει η κουζίνα. Ιδανικά για το σχολείο, τη δουλειά ή ως συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι, τα κριτσίνια καρότου είναι η πιο γευστική και υγιεινή συνήθεια.

Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ φτιάχνει ένα κατσικάκι λεμονάτο με πιλάφι, ένα πιάτο που θυμίζει οικογενειακή θαλπωρή και την αυθεντική γεύση της ελληνικής κουζίνας. Σοτάρει το κατσικάκι μέχρι να πάρει χρώμα, προσθέτει κρεμμύδι, πράσο, καρότο και σκόρδο, αρωματίζει με κύμινο, δάφνη, δεντρολίβανο και φλούδα λεμονιού, και το αφήνει να σιγοβράσει για 1,5 με 2 ώρες. Στο τέλος, αφαιρεί το κρέας, προσθέτει το ρύζι μέσα στο ζουμί που έβρασε το κατσικάκι, βάζει λεμόνι και πιπέρι, και ολοκληρώνει το φαγητό του, δημιουργώντας ένα πιάτο που λιώνει στο στόμα και ευωδιάζει αρώματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για επιδόρπιο, ο Άκης υπογράφει ένα κέικ με ταχίνι και κακάο, απλό, φίνο και γεμάτο διακριτικές εντάσεις. Ανακατεύει βούτυρο, καστανή ζάχαρη, αυγά, γάλα και ταχίνι, προσθέτει αλεύρι, κακάο και βανίλια και ψήνει το μείγμα μέχρι να αποκτήσει πλούσιο άρωμα και τέλεια υφή. Σερβίρει με μέλι, ταχίνι και φρέσκο δυόσμο, προσφέροντας ένα γλυκό με βάθος γεύσης και υγιεινό twist, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Την Κυριακή 02 Νοεμβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει ένα Kitchen Lab στις 16:40 που έχει πρωταγωνιστές τα όσπρια, τη φαντασία και τις πικάντικες νότες, σε ένα μενού που συνδυάζει φρεσκάδα, παράδοση και απόλαυση σε κάθε πιάτο.

Για ορεκτικό, ξεκινά με μια σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια και σαρδέλες, γεμάτη αντιθέσεις και μεσογειακή αύρα. Σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνει τα μαυρομάτικα με λίγο αλάτι και τα αφήνει να μαλακώσουν. Παράλληλα, ετοιμάζει ένα γρήγορο τουρσί, ρίχνοντας σε ένα μικρό κατσαρολάκι ξίδι, νερό, ζάχαρη, αλάτι και κόκκους πιπεριού, βάζοντάς τα στη φωτιά να πάρουν μια βράση και προσθέτοντας λεπτοκομμένα κρεμμύδια. Σουρώνει τα φασόλια, τα ενώνει με το τουρσί, ψιλοκόβει μαϊντανό και άνηθο, προσθέτει ντομάτα, αλατοπιπερώνει, ρίχνει ελαιόλαδο και λεμόνι και ανακατεύει. Σερβίρει με πικάντικες σαρδέλες και λίγο από το λάδι τους, ολοκληρώνοντας ένα πιάτο δροσερό, θρεπτικό και απίστευτα γευστικό, μια σαλάτα που είναι πλήρες γεύμα από μόνη της.

Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ ετοιμάζει ένα μοσχαράκι με ρεβίθια στη χύτρα, ένα πιάτο οικογενειακής θαλπωρής και ζεστασιάς. Ξεπλένει τα ρεβίθια, τα αφήνει στην άκρη, κόβει πράσο, καρότα, κρεμμύδι και σκόρδο και τα σοτάρει σε λίγο ελαιόλαδο μέσα στη χύτρα. Προσθέτει το μοσχάρι, κομμένο σε κομμάτια, και το σοτάρει καλά. Ξαναβάζει τα λαχανικά, προσθέτει τα ρεβίθια, ντομάτα κονκασέ, πελτέ, κύμινο, κανέλα, ζάχαρη, πιπέρι και νερό. Κλείνει τη χύτρα, σιγομαγειρεύει για περίπου 35 λεπτά και σερβίρει το μοσχαράκι με φρέσκια ρίγανη, ελαιόλαδο, φρυγανισμένο ψωμί και φέτα, παραδίδοντας ένα φαγητό που θυμίζει τα πιο αγαπημένα μεσημέρια Κυριακής στο σπίτι.

Για επιδόρπιο, ο Άκης φτιάχνει ένα σουφλέ σοκολάτας, σε μια εκδοχή που κλείνει μέσα της την απόλυτη έκπληξη. Αρχικά ζεσταίνει γάλα με κορν φλάουρ και κρόκους, μέχρι να δέσει η κρέμα, και τη ρίχνει πάνω σε σταγόνες σοκολάτας, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσουν. Αφήνει το μείγμα να κρυώσει, χτυπά ασπράδια με ζάχαρη και αλάτι σε αφράτη μαρέγκα, ενώνει απαλά τη μαρέγκα με τη σοκολάτα, μοιράζει σε βουτυρωμένες φόρμες πασπαλισμένες με ζάχαρη και ψήνει μέχρι να φουσκώσουν και να μείνουν ζουμερά στο κέντρο. Σερβίρει με crumble, παγωτό, άχνη ζάχαρη και δυόσμο, δημιουργώντας ένα γλυκό που κάνει κάθε κουταλιά να λιώνει στο στόμα.

Δείτε το trailer

{https://www.youtube.com/watch?v=bYEJQ6sM1FU}

«Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40