Ο βετεράνος ηθοποιός Κέλσι Γκράμερ αιφνιδίασε τους θαυμαστές του ανακοινώνοντας ότι έγινε πατέρας για όγδοη φορά, σε ηλικία 70 ετών.

Η σύζυγός του, Κέιτ Γουόλς έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, που πήρε το όνομα Κρίστοφερ.

«Μόλις αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί μας, τώρα συνολικά έχουμε οκτώ» είπε ο σταρ του «Frasier», καλεσμένος στο podcast «Pod Meets World» με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου του «Karen: A Brother Remembers».

«Ήταν πριν από τρεις μέρες. Ο Κρίστοφερ μόλις έγινε μέλος της οικογένειας. Δεν είναι υπέροχο;» συμπλήρωσε.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2011 έχει ήδη αποκτήσει τρία παιδιά ενώ ο διάσημος ηθοποιός έχει επίσης άλλα τέσσερα από προηγούμενες σχέσεις του.

Ο Γκράμερ συμμετείχε στο podcast για να μιλήσει για το βιβλίο που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο το οποίο αναφέρεται στη δολοφορία της αδελφής του Κάρεν σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, σύμφωνα με το ΑP.