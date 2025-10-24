Η Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο Τσάρλι Σιν ήταν παντρεμένοι από το 2002 έως το 2006, και έχουν δύο κόρες.

Η πρώην σύζυγος του Τσάρλι Σιν και ηθοποιός, η 54χρονη Ντενίζ Ρίτσαρντς, πρωταγωνίστρια τώρα στο ριάλιτι «Real Housewives of Beverly Hills» βρήκε κατά τη διάρκεια μετακόμισης μία επιταγή του 1 εκατ. δολαρίων, που της είχε δώσει το 2011 ο Τσάρλι Σιν.

Η ίδια αστειεύτηκε με τον πρώην σύζυγό της δημοσιεύοντας τη φωτογραφία μιας προφανώς ακάλυπτης επιταγής που της είχε έγραψε πριν από μια δεκαετία: «Τη βρήκα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μετακόμισής μου. Δεν την εξαργύρωσα ποτέ, Τσάρλι Σιν. Ισχύει ακόμα»; έγραψε σε instastory.

Η Ρίτσαρντς τοποθέτησε την επιταγή σε μια επίπεδη επιφάνεια για τη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας την υπογραφή του Σιν, το όνομά της και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η επιταγή υπογράφηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2011 μέσω του λογαριασμού του Τσάρλι Σιν.

Το πρώην ζευγάρι μετά από ένα ταραχώδες διαζύγιο το 2006, φαίνεται πως πλέον τα πάει καλά. Πρόσφατα εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Τσάρλι Σιν για στο Netflix, στο Λος Άντζελες, ποζάροντας αγκαλιά. Οι ηθοποιοί έχουν δύο κόρες, τη 21χρονη Σάμι και τη 20χρονη Λόλα.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2002 έως το 2006, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Good Advice» το 2000 και η Ρίτσαρντς περιέγραψε λεπτομερώς τη σχέση τους στο νέο ντοκιμαντέρ. «Ήταν η στιγμή που τον γνώρισα και τον παντρεύτηκα, μετά το διαζύγιο και μετά όσα ακολούθησαν. Ήθελα απλώς να προσποιούμαστε ότι όλα ήταν καλά μπροστά στα παιδιά», πρόσθεσε αργότερα. «Δεν είναι δικό τους λάθος που χωρίσαμε. Δεν ζήτησαν να γεννηθούν σε μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν ζήτησαν να γεννηθούν σε μια οικογένεια που είναι πολύ εκτεθειμένη και όλα αυτά τα χάλια».

Ο Τσάρλι Σιν στο ντοκιμαντέρ λέει πως «έκανε τη σχέση πολύ πιο δύσκολη από ό,τι χρειαζόταν» και νιώθει «φρικτά γι' αυτό μέχρι σήμερα».

«Μπορούμε να έχουμε αίσθηση του χιούμορ για όλα τα χάλια που περάσαμε» είπε πρόσφατα η Ρίτσαρντς.

