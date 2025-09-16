Έφυγε τρέχοντας με την επιταγή ο Καραλής, μετά την απονομή μεταλλίων.

Με το ασημένιο μετάλλιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κρεμασμένο στον λαιμό του, ο Εμμανουήλ Καραλής αποφάσισε να πάρει κάτι ακόμα φεύγοντας από την απονομή: την επιταγή του Μόντο Ντουπλάντις για το παγκόσμιο ρεκόρ.

Αφού ολοκληρώθηκε η απονομή στο Τόκιο, οι διοργανωτές παρέδωσαν στον Σουηδό απόλυτο κυρίαρχο του επί κοντώ την επιταγή των 100.000 δολαρίων που κέρδισε όταν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με την «πτήση» πάνω από τα 6,30 μέτρα.

Ακολούθησαν οι καθιερωμένες φωτογραφίες για την τριάδα του βάθρου και όταν ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν από εκεί, ο Καραλής άρπαξε την επιταγή και έφυγε τρέχοντας, γελώντας.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα 100.000 δολάρια για το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Ντουπλάντις θα πάρει από τη World Athletics και 70.000 δολ. για το χρυσό μετάλλιο. Το πριμ της δεύτερης θέσης, για τον Καραλή είναι 35.000 δολ., ενώ ο τρίτος- ο Κέρτις Μάρσαλ- παίρνει 22.000 δολάρια.

Δείτε το στιγμιότυπο στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο