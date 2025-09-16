«Ελπίζω να είναι η αρχή για μια νέα αθλητική πορεία», δήλωσε ο Καραλής.

Άυπνος- γιατί γιόρταζε το ασημένιο μετάλλιο αλλά και έβλεπε τα αμέτρητα μηνύματα που του έστειλαν- αλλά με πλατύ χαμόγελο, ο Εμμανουήλ Καραλής ήδη θέτει τους επόμενους στόχους του: τα ψηλότερα άλματα και το χρυσό.

Το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) έγινε η απονομή των μεταλλίων για το επί κοντώ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, στο Τόκιο. Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Κέρτις Μάρσαλ, που είναι σχεδόν αχώριστοι από χθες, ανέβηκαν στο βάθρο, αλλά και να απολαμβάνουν σαν παιδιά τις στιγμές.

Η απονομή μεταλλίων

Καραλής: Ελπίζω αυτή να είναι η αρχή για μια νέα αθλητική πορεία

Λίγο μετά, ο Καραλής ξεκαθάρισε ότι θέλει να… αλλάξει το χρώμα του μεταλλίου του, στρέφοντας το βλέμμα στο χρυσό, καθώς «έχω κι εγώ μέσα μου την εγωιστική φλόγα και θέλω να βγαίνω πρώτος», όπως είπε στην ΕΡΤ. «Να αλλάξει αυτό το χρώμα... για να δούμε», είπε χαμογελώντας και δείχνοντας το ασημένιο μετάλλιο.

«Είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων. Ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο, όταν αγωνίζομαι για την πατρίδα μου, πάντα προσπαθώ να δίνω το 110%. Σε κάθε αγώνα με την εθνική θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος. Το έκανα χθες, τα έδωσα όλα, εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις, προσπάθησα, ρίσκαρα και κατάφερα να φύγω από έναν αγώνα υγιής και χαρούμενος», δήλωσε.

«Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Ο Μόντο είναι ο καλύτερος που υπάρχει, αλλά κι εγώ είμαι εγωιστής. Μπορεί να μην φαίνεται αυτή η φλόγα η εγωιστική, αλλά την έχω μέσα μου και θέλω να βγαίνω πρώτος και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Θα δουλεύω κάθε ημέρα για αυτό και ό,τι κι αν γίνει θα ξέρω ότι έχω κάνει τα πάντα για να καταφέρω το καλύτερο δυνατό», υπογράμμισε.

Στον τελικό, κυνηγώντας το χρυσό μετάλλιο, έκανε προσπάθειες στα 6,10, 6,15 μ. και 6,20 μέτρα. «Ήταν σημαντικό ότι είδα αυτά τα ύψη. Πιστεύω κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω. Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα, ελπίζω αυτή να είναι η αρχή για μια νέα αθλητική πορεία», ευχήθηκε.

Στον χθεσινό τελικό, ο Καραλής και οι υπόλοιποι αθλητές πανηγύρισαν τρελά μαζί με τον Ντουπλάντις το παγκόσμιο ρεκόρ του Σουηδού. «Γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια, χαίρομαι με τη χαρά των άλλων. Το να βλέπω έναν αθλητή και πολύ καλό φίλο να κάνει τόσο σπουδαία πράγματα, είναι σαν να το έχω κάνει εγώ. Είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο η φιλία στον αθλητισμό, οι άνθρωποι που γνωρίζεις. Ό,τι μετάλλια κι αν έχεις, όταν τελειώσεις θα μείνει η φιλία, η αγάπη, οι σχέσεις», κατέληξε.

