Προς το παρόν ανακοινώθηκαν τέσσερις συναυλίες.

Η θρυλική μπάντα ανακοίνωσε τη νέα της περιοδεία «Forever Tour» για το καλοκαίρι του 2026, σε παραγωγή της Live Nation, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του Jon Bon Jovi μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές το 2022.

Προς το παρόν ανακοινώθηκαν τέσσερις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για τον προσεχή Ιούλιο πριν το συγκρότημα κατευθυνθεί προς το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο και το Λονδίνο, σύμφωνα με το Variety.

«Υπάρχει πολλή χαρά σε αυτή την ανακοίνωση - χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις νύχτες μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας και χαρά που το συγκρότημα μπορεί να είναι ξανά μαζί» ανέφερε ο αρχηγός του συγκροτήματος σε δήλωσή του.

«Είμαι αρκετά τυχερός που μπορώ να κρατάω ένα φως στο κοινό κάθε βράδυ και να στέκομαι στην αντανάκλασή τους για μια τεράστια συλλογική εμπειρία - μπορώ να στέκομαι στο ΕΜΕΙΣ των συναυλιών μας.

Και έχω μιλήσει εκτενώς για την ευγνωμοσύνη μου, αλλά θα το πω ξανά, είμαι βαθιά ευγνώμων που οι θαυμαστές και η αδελφότητα αυτού του συγκροτήματος ήταν υπομονετικοί και μου έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόμουν για να γίνω καλά και να προετοιμαστώ για την περιοδεία. Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος», συμπλήρωσε ο Jon Bon Jovi.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε με ένα βίντεο με live εκτελέσεις που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής όπως οι Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Carin Leon, Joe Elliott και Robbie Williams.