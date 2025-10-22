Η ΕΡΤ1 τροποποιεί το πρόγραμμά της για να τιμήσει τον Διονύση Σαββόπουλο!

Με μια αλλαγή στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, η δημόσια τηλεόραση επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, για σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού προσαρμόζεται ενώ αναμένεται να μεταδοθεί η μαγνητοσκοπημένη συναυλία με τίτλο «Η δική μας Μεταπολίτευση»

ΕΡΤ1: Τροποποίηση προγράμματος – Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Αρχικά, στις 22:45 θα προβληθεί το καινούργιο επεισόδιο από την σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει και αυτό», ενώ ακολουθεί το πρόγραμμα: «Η Δική μας Μεταπολίτευση» - συναυλία στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου. Θα ακολουθήσουν οι νυχτερινές επαναλήψεις του σταθμού, ενώ δεν επρόκειτο να προβληθεί – σήμερα- η ξένη ταινία: «Ασύλληπτη συμμορία».

Ο σταθμός μεταφέρει: «Η ΕΡΤ1 τιμά τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου και τροποποιεί το πρόγραμμά της, απόψε, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, μεταδίδοντας σε μαγνητοσκόπηση τη συναυλία, με τίτλο «Η δική μας Μεταπολίτευση».

Θα παρακολουθήσουμε τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Μια μεγάλη μουσική γιορτή φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με πρωταγωνιστή τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος σύμπραξε με σπουδαίους ερμηνευτές και δεξιοτέχνες μουσικούς.

Την ενορχήστρωση είχε ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ενώ συμμετείχε και η Χορωδία της ΕΡΤ.

Μαζί παρουσίασαν τραγούδια-σταθμούς της δεκαετίας 1973-1983, ζωντανεύοντας μνήμες και πολιτιστικές στιγμές που έχουν σημαδέψει την Ιστορία του τόπου».

Στη μουσική διεύθυνση ο Μιχάλης Παπαπέτρου και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώτης Κιουρτσόγλου.