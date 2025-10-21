Με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και τον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα τα «έβαλε» ο Άρης Πορτοσάλτε.

Απάντηση σε μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά έδωσε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε, μετά τα σχόλιά του σχετικά με την κατάσταση των διαγραμμίσεων και των διαβάσεων στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «με αφορμή μήνυμα ενός ακροατή» σχολίασε στον αέρα ότι «ούτε ο κύριος Χαρδαλιάς ούτε ο κύριος Δούκας είναι επιτυχημένοι στα απλά και βασικά πράγματα», σημειώνοντας πως «μιλώ για τις διαγραμμίσεις και τις διαβάσεις, όχι για τα μεγάλα έργα που εκεί χανόμαστε πλήρως».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο κ. Χαρδαλιάς του απάντησε μέσω μηνύματος γράφοντας «Με αδικείς και πολύ. Δίνω κάθε μέρα τη ζωή μου. Και όταν φύγω από αυτό θα γυρίσω στην οικογένειά μου. Δεν ήθελα και δεν θέλω να κάνω οτιδήποτε άλλο. Με τσουβαλιάζεις με τον ανύπαρκτο Δούκα. Πραγματικά με ξεπερνάει».

Ο Πορτοσάλτε ανέφερε ότι αν όντως αδίκησε τον Περιφερειάρχη, «θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη», προσθέτοντας πως «είμαι εδώ, όποτε θέλει ο κύριος Περιφερειάρχης, να συζητήσω μαζί του».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με τον οποίο, όπως είπε, συναντήθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση. «Ήταν μαζί του η κυρία επί της ενημέρωσης, η κυρία Μαγγανιά. Έρχεται προς το μέρος μου ο δήμαρχος και λέει η κυρία Μαγγανιά: “Θα μας προσκαλέσετε;”. Παρουσία του δημάρχου είπα: “Κυρία Μαγγανιά, σας προσκάλεσα προτού γίνει ακόμη δήμαρχος ο κύριος Δούκας”. Το είπα σχηματικά», διηγήθηκε ο Πορτοσάλτε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο κ. Δούκας συμφώνησε λέγοντας «Έχει δίκιο».

«Αν έχω δίκιο, κύριε δήμαρχε, η πόρτα του ραδιοθαλάμου είναι ανοιχτή — και σε εσάς και στον κύριο Περιφερειάρχη», κατέληξε ο δημοσιογράφος.