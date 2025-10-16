Αυτήν την εβδομάδα εκτάκτως έως και την Πέμπτη στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο Πέμπτη 16 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 17

Η Αλίκη αποφασίζει να πάει στο σπίτι των απαγωγέων ζητώντας από την Φρίντα να αποπροσανατολίσει τον Ρήγα, ενώ ο Άρης αρνείται να την αφήσει να πάει μόνη. Η εξαφάνιση της Ρεγγίνας αναστατώνει το Grand Hotel.

Ο αστυνόμος Κομνηνός ανακαλύπτει ασυμφωνία των μαρτύρων σχετικά με την ώρα αναχώρησής της, ενώ τα συμβόλαια που αποδεικνύουν την αγοραπωλησία του ξενοδοχείου έχουν εξαφανιστεί.

Οι ελπίδες της Κυβέλης να πάρει πίσω το ξενοδοχείο αναπτερώνονται.

Μία νέα δασκάλα καταφθάνει στα προσφυγικά, η οποία θα τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Χατζημήτρου και θα προβληματίσει τον Χαραλάμπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κι ενώ η Φρίντα καταφέρνει να ξεφύγει από τον Ρήγα με την βοήθεια του Βλάσση, η Αλίκη και ο Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο…

{youtube.com/watch?v=i3_zp0g3Q2g&feature=youtu.be}