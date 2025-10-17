Η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Τίμοθι Σαλαμέ όταν ανακάλυψε ότι θα συμπρωταγωνιστούσε μαζί του στη νέα της ταινία «Marty Supreme».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στη βρετανική Vogue ότι «όλοι την κοροϊδεύουν επειδή δεν τον ήξερε» και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η σύντροφος του Σαλαμέ είναι η Κάιλι Τζένερ.

«Ανέφερε ότι η σύντροφός του έχει παιδιά και εγώ του είπα: Αυτό είναι τόσο ωραίο. Μου αρέσει πολύ να το ακούω αυτό (από) έναν νεαρό άντρα σαν εσένα"» είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Καταλαβαίνω έναν 45χρονο που έχει τα δικά του παιδιά να βγαίνει με μια γυναίκα που έχει παιδιά, αλλά είναι μια ωραία επιλογή να βγαίνεις με μια νεαρή γυναίκα που έχει δύο παιδιά. Το σέβομαι. Νομίζω ότι είναι ένα είδος πανκ ροκ. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν ήξερα (ότι ήταν) η Κάιλι Τζένερ» πρόσθεσε.

Ο Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως φανταστικός πρωταθλητή του πινγκ πονγκ στην ταινία «Marty Supreme» και η Πάλτροου υποδύεται τη σύζυγο ενός αντίπαλου επαγγελματία που καταλήγει να κοιμάται μαζί του.

Η Πάλτροου είπε ότι έλαβε πολλά μηνύματα από τους φίλους της όταν είδαν φωτογραφίες από παπαράτσι των δύο να φιλιούνται καθώς γύριζαν σκηνές για την ταινία, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

«Όλες οι ομαδικές συνομιλίες των μαμάδων είχαν πάρει φωτιά» είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας.