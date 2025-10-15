Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

Δύσκολες στιγμές περνάει η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της χθες το μεσημέρι.

Τη δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε σήμερα το πρωί μέσα από την εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι που χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής -άρα έζησε το εγγόνι του-. Δεν ήταν κάτι που περιμένανε, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος».

