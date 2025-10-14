Σε λίγο καιρό θα καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τον παίκτη του NFL Στέφον Ντιγκς.

Η διάσημη ράπερ Cardi B γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της, μοιράζοντας την ευγνωμοσύνη της με τους θαυμαστές της και δηλώνοντας «ευλογημένη».

«Ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Οι περισσότεροι παίρνουν τις αποφάσεις τους την 1η Ιανουαρίου, αλλά εγώ τις πήρα χθες το βράδυ. Νιώθω τυχερή, αλλά πάνω απ' όλα ευλογημένη. Το 32ο έτος μου ήταν μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο likes.

«Το 33, είναι τα χρόνια του Ιησού και πρέπει να πω ότι ποτέ δεν ένιωσα τόσο προστατευμένη από τον Ίδιο. Δεν σταματά να μου θυμίζει ότι είμαι εκλεκτή και ευλογημένη και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε και με αγαπάτε. Σας αγαπώ κι εγώ», συμπλήρωσε η σούπερ σταρ της ραπ.

Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτηση με μια σειρά από στιγμιότυπα φορώντας ένα μακρύ μπορντό φόρεμα με ανοίγματα και ασορτί αξεσουάρ, σύμφωνα με το βρετανικό Cover.

Σε λίγο καιρό θα καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τον παίκτη του NFL Στέφον Ντιγκς. Είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, ράπερ Offset.