Μπορεί η μάσκα να έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, αλλά ο Τομ Χανκς δεν πέρασε απαρατήρητος.

Ο Τομ Χανκς επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα $400 εκατομμύρια, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη, όπως ανέφερε η Daily Mail.

{https://x.com/DailyMailCeleb/status/1975668100105228497}

Οι συνεπιβάτες του εξεπλάγησαν βλέποντας τον πρωταγωνιστή του «Forrest Gump» να στέκεται όρθιος. Η εμφάνισή του ήταν διακριτική: φορούσε ένα χακί μπουφάν πάνω από ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι, ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, διαφανή γυαλιά και μια προστατευτική μάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του.

Ο Χανκς έδειχνε άνετος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, κοιτώντας γύρω του, ενώ είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Παρόλο που η μάσκα έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, μερικοί επιβάτες με έντονη παρατηρητικότητα τον αναγνώρισαν. Ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφίες, οι οποίες άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στο διαδίκτυο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και ο ηθοποιός έχει αυτοκίνητο, είναι ένας από τους πολλούς διάσημους, όπως ο Χάρισον Φορντ, που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα να χρησιμοποιούν το μετρό ως μέσο μετακίνησης στο Μανχάταν.

{https://www.facebook.com/watch/?v=3035930066578858}