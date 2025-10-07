Οι έφηβοι που ονειρεύονται μια καριέρα στην τεχνολογία καλούνται να αξιοποιήσουν τη χρυσή ευκαιρία που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Scale AI, Alexandr Wang, η εξοικείωση με τα εργαλεία δημιουργίας κώδικα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για επαγγελματική επιτυχία τα επόμενα χρόνια.

«Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς σωστά τα εργαλεία», δήλωσε ο Wang σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast TBPN, που μεταδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η κωδικοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη — ή αλλιώς coding via vibe — επιτρέπει τη δημιουργία λογισμικού απλώς μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα. Πλατφόρμες όπως το Replit και το Cursor δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και σε αρχάριους να γράφουν κώδικα ή να αναπτύσσουν εφαρμογές, χωρίς να διαθέτουν γνώσεις προγραμματισμού ή μηχανικής υπολογιστών.

«Μια στιγμή ασυνέχειας»

«Ζούμε μια απίστευτη στιγμή ασυνέχειας», τόνισε ο Wang. «Αν επενδύσεις, για παράδειγμα, 10.000 ώρες μαθαίνοντας πώς να αξιοποιείς αυτά τα εργαλεία καλύτερα από τους άλλους, αποκτάς τεράστιο πλεονέκτημα».

Ο 27χρονος επιχειρηματίας ίδρυσε τη Scale AI το 2016 και τη μετέτρεψε σε έναν τεχνολογικό μονόκερο, με αποτίμηση που έφτασε πρόσφατα τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρομοίασε τη σημερινή εποχή με τις πρώτες μέρες της επανάστασης των προσωπικών υπολογιστών, όταν άνθρωποι όπως ο Μπιλ Γκέιτς εκμεταλλεύτηκαν πρώτοι τις νέες τεχνολογίες και έθεσαν τα θεμέλια για κολοσσούς όπως η Microsoft.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γκέιτς, θυμίζει ο Wang, περνούσε ατελείωτες ώρες γράφοντας κώδικα σε έναν υπολογιστή που του παρείχε μια τοπική εταιρεία στο Σιάτλ, μια εμπειρία που καθόρισε την πορεία του. «Η στιγμή αυτή συμβαίνει τώρα», τόνισε. «Αν είσαι 13 ετών, πρέπει να αφιερώνεις όσο περισσότερο χρόνο μπορείς στην κωδικοποίηση με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι πρέπει να ζεις τη ζωή σου».

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα γράφει όλον τον κώδικά μου σε πέντε χρόνια»

Με καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 3,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ο Wang ανέλαβε τον Ιούνιο τη θέση του επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Meta. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει πως η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ρυθμούς που ενδέχεται να καταστήσουν τον ανθρώπινο προγραμματισμό περιττό:

«Κυριολεκτικά όλος ο κώδικας που έχω γράψει στη ζωή μου θα μπορεί να παραχθεί από ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε.

Η άποψη αυτή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από το μέλλον του προγραμματισμού ως επαγγέλματος. Πολλές εταιρείες ήδη ενσωματώνουν εφαρμογές AI στην ανάπτυξη λογισμικού, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινους προγραμματιστές.

Ωστόσο, ειδικοί του χώρου, όπως ο Andrew Ng, συνιδρυτής του Google Brain, θεωρούν ότι η εκμάθηση προγραμματισμού παραμένει θεμελιώδης. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Ng σημείωσε:

«Καθώς η κωδικοποίηση γίνεται ευκολότερη, περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να κωδικοποιούν, όχι λιγότεροι! Μία από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες του μέλλοντος θα είναι η ικανότητα να λες σε έναν υπολογιστή ακριβώς τι θέλεις να κάνει».

Ο Ng περιγράφει τη σημερινή εποχή ως «την καλύτερη στιγμή για να μάθει κανείς προγραμματισμό», υπογραμμίζοντας ότι όσοι κατέχουν τις βάσεις του κώδικα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι επιχειρηματίες που «μιλούν τη γλώσσα του λογισμικού», προσθέτει, θα έχουν το πλεονέκτημα να επικοινωνούν τις ιδέες τους με ακρίβεια και να μετατρέπουν την τεχνητή νοημοσύνη σε ισχυρό σύμμαχο της καινοτομίας.