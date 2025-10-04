Τι απαντά ο τραγουδιστής μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συναυλία του Βρετανού performer, Robbie Williams, που ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου στο Atakoy Marina της Κωνσταντινούπολης, ακυρώθηκε έπειτα από κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με κατηγορίες ότι είναι «σιωνιστής».

Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ως λόγους της ακύρωσης τις δημόσιες αντιδράσεις και τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Ο τραγουδιστής, που έχει ιδιαίτερο δεσμό με την Τουρκία λόγω της καταγωγής της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, από τη γείτονα χώρα, δέχθηκε έντονη κριτική με επίκεντρο την εβραϊκή καταγωγή της οικογένειάς του και παλαιότερες τοποθετήσεις του.

Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, που πριν από μερικές ημέρες έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συναυλία του ότι, καθώς η γυναίκα του είναι Εβραία, τα παιδιά τους μεγαλώνουν στην εβραϊκή παράδοση κι εκείνος τηρεί ορισμένα οικογενειακά έθιμα από σεβασμό στην πολιτιστική τους κληρονομιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μεγαλώνω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό. Η σύζυγός μου είναι Εβραία, επομένως και τα παιδιά μου. Μου αρέσει να διατηρώ κάποιες από τις παραδόσεις στην οικογένεια, απλώς από σεβασμό προς εσάς και προς την ιστορία τους», είχε αναφέρει ο Ρόμπι Γουίλιαμς το 2023, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τελ Αβίβ.

Ο τραγουδιστής έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό με την εβραϊκή λέξη simcha, που σημαίνει «χαρά».

Σε μήνυμα στο Instagram, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θέλησε να απολογηθεί για την ακύρωση της συναυλίας.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Οι τοπικές Αρχές ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ, είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου. Η ασφάλεια και η προστασία τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου», έγραψε αρχικά.

«Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά, και είχα επιλέξει σκόπιμα την πόλη αυτή ως τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας μου. Η προοπτική να ολοκληρώσω αυτή την περιοδεία μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν το όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών της οικογένειάς μου με αυτήν την πανέμορφη χώρα».

Λυπάμαι πραγματικά. Ανυπομονούσαμε τόσο γι’ αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση για την ακύρωσή της ήταν πέρα από τον έλεγχό μας», επεσήμανε ακόμη.