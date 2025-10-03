Ο ηθοποιός πήρε γλυκά και χτύπησε τα κουδούνια των κατοίκων που είχαν υποστεί ζημιές στα αυτοκίνητά τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τη γειτονιά της Φιλοθέης, όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου είχε εμπλακεί σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του. Η κίνησή του έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, ο ηθοποιός πήρε γλυκά και χτύπησε τα κουδούνια των κατοίκων που είχαν υποστεί ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Μίλησε προσωπικά μαζί τους, ζήτησε συγγνώμη και τους διαβεβαίωσε ότι όλες οι υλικές ζημιές θα αποκατασταθούν. Μάλιστα, τόνισε πως αν κάτι δεν καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, θα το πληρώσει ο ίδιος.

Παράλληλα, τους προσκάλεσε να παρακολουθήσουν την παράστασή του στο θέατρο. Οι κάτοικοι εκτίμησαν την κίνησή του, αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του και σχολίασαν πως αν είχε κινηθεί με αυτόν τον τρόπο από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε δημιουργηθεί τόσος θόρυβος γύρω από το περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8gab1pi7mh?integrationId=40599y14juihe6ly}