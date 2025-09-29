Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου παίρνοντας σβάρνα ΙΧ, έδωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την τροχαία».

«Mε τον νέο κώδικά, σε εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει και ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη», η κυρία Δημογλίδου απάντησε και στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό λέγοντας «δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Κατά την ίδια ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».

«Ίσως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά. Θα απαντήσει στον εισαγγελέα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος».