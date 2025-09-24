Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Πορβελέγγιος- Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα από τον Σπύρο Μπιμπίλα.

Ο Κώστας Προβελέγγιος πέθανε, σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας το στίγμα του στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Το όνομα του αγαπημένου ηθοποιού, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με βιντεοταινίες, της εποχής του ’80 και ‘9, ενώ ο θάνατός του σκόρπισε τη θλίψη τόσο στους οικείους όσο και στους συναδέλφους του.

Η είδηση για τον θάνατό του, έγινε γνωστή μόλις σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από το Σπύρο Μπιμπίλα, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος μετέφερε, ο ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή νωρίτερα, στις 31 Ιουλίου του 2025.

Αναλυτικότερα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες του Κώστα Προβελέγγιου, τις οποίες τις συνόδευσε με την εξής λεζάντα:

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από την ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφός μας από την θεατρική οικογένεια των Προβελέγγιων, ο Κώστας .Προβελέγγιος. Γυιος των Ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελεγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Αγγελου Προβελέγγιου..Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικα στην ταινία ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ με την Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμηνεύε τον δολοφόνο θείο μου... Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη».

