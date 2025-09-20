Εμφανίστηκαν ξεχωριστά μπροστά στους κριτές και πήραν τα πιο θετικά σχόλια.

Η πρώτη οντισιόν του νέου κύκλου του GNTM 6 είναι γεγονός και οι κριτές υποδέχτηκαν τους πρώτους διαγωνιζόμενους με ενθουσιασμό.

Την παράσταση έκλεψαν τα δυο αδέλφια, ο Ανέστης και ο Εντουάρντο. Εμφανίστηκαν ξεχωριστά μπροστά στους κριτές και πήραν τα πιο θετικά σχόλια.

Αρχικά, εμφανίστηκε ο Ανέστης, ο οποίος με την εμφάνισή του κέρδισε όλους τους κριτές. Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε να του φτιάξει τα μαλλιά και δήλωσε ξετρελαμένη με την ομορφιά του.

Ο Ανέστης σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι αλλά ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ και θέλει να τα συνδυάσει. Φυσικά πέρασε στην επόμενη φάση με «ναι» από όλους.

Όταν ακολούθησε ο αδελφός του, Έντι, η κριτική επιτροπή έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Μάλιστα, του ζήτησε να φέρει ξανά και τον αδελφό του μέσα στο πλατό και να ποζάρουν μαζί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δυο αδέλφια πέρασαν στην επόμενη φάση και δήλωσαν ότι θέλουν να πάνε τελικό οι δυο τους και ας κερδίσει ο καλύτερος.

{https://www.youtube.com/watch?v=l5UHPxJNTbE}

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει: