Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του - «Καλή η αγάπη, αλλά ωραία και η εκτίμηση»

instagram instagram
Συνεχίζεται η διαμάχη που έχει ξεκινήσει του τραγουδιστή με την οικογένειά του.

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαϊτειο, παραμονή της Παναγίας, και ο δεύτερος λόγος είναι για να ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πάρα πολύ κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα, πως μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση ωστε να μην κλείνουν ανθρώπους και χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους»,ανέφερε ο τραγουδιστής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καραβάτου: «Βούρκωσε» στην τελευταία εκπομπή - «Αυτοί οι μήνες εδώ με έκαναν να ελπίζω...»

Κατερίνα Καραβάτου: «Βούρκωσε» στην τελευταία εκπομπή - «Αυτοί οι μήνες εδώ με έκαναν να ελπίζω...»

Life

Σχετικά με την αγάπη που του έχει η αδερφή του η Μαρία, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε οτι «Είναι ωραίο συναίσθημα, αλλά ωραία είναι και η εκτίμηση».

«Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος»

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η μήνυση στρέφεται κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο δημόσιο ψυχιατρείο», ενώ επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές που αφορούν «ψευδή κατάθεση» και «συκοφαντική διαφήμιση».

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και τη φυσική του υπόσταση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν» τόνισε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για «ρατσιστικές πρακτικές» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για «ρατσιστικές πρακτικές» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Πολιτική
Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων

Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων

Ελλάδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση όλο νόημα - «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση όλο νόημα - «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

Life
Μέτωπο με την Κωνσταντοπούλου ανοίγει το ΚΚΕ, μιλά για «πολιτική δίωξη» της Κανέλλη

Μέτωπο με την Κωνσταντοπούλου ανοίγει το ΚΚΕ, μιλά για «πολιτική δίωξη» της Κανέλλη

Πολιτική

NETWORK

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

healthstat.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

ienergeia.gr
Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

healthstat.gr
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

healthstat.gr