Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του - «Καλή η αγάπη, αλλά ωραία και η εκτίμηση»

Συνεχίζεται η διαμάχη που έχει ξεκινήσει του τραγουδιστή με την οικογένειά του.

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαϊτειο, παραμονή της Παναγίας, και ο δεύτερος λόγος είναι για να ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πάρα πολύ κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα, πως μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση ωστε να μην κλείνουν ανθρώπους και χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους»,ανέφερε ο τραγουδιστής.

Σχετικά με την αγάπη που του έχει η αδερφή του η Μαρία, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε οτι «Είναι ωραίο συναίσθημα, αλλά ωραία είναι και η εκτίμηση».

«Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος»

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η μήνυση στρέφεται κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο δημόσιο ψυχιατρείο», ενώ επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές που αφορούν «ψευδή κατάθεση» και «συκοφαντική διαφήμιση».

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και τη φυσική του υπόσταση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν» τόνισε.