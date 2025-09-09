Λυμπεράκη σε Καιρίδη: «Με το νόμο Πλεύρη άλλοι Αντετοκούνμπο δεν θα υπάρξουν στη χώρα»

Η ατάκα της δημοσιογράφου στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η Νίκη Λυμπεράκη, στη διάρκεια της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega, χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να απευθυνθεί στον Δημήτρη Καιρίδη σχετικά με το μεταναστευτικό και τον νόμο Πλεύρη.

Συζητώντας για το δημογραφικό ζήτημα και τη νόμιμη μετανάστευση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε: «Το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Καμία χώρα δεν το έχει επιλύσει, και δεν αντιμετωπίζεται απλώς με το να ρίχνεις χρήματα, αλλά…».

Εκεί τον διέκοψε η παρουσιάστρια, ρωτώντας: «Χωρίς μετανάστες μπορεί να αντιμετωπιστεί; Ήσασταν και πρώην υπουργός, κι όμως η κυβέρνησή σας ακολουθεί μια τραμπική στροφή. Χωρίς μετανάστες λύνεται το δημογραφικό;».

Η Λυμπεράκη συνέχισε λέγοντας: «Το είπατε με μεγάλη γενναιότητα στη Βουλή, και ήσασταν ο μόνος από το κόμμα σας που παραδέχτηκε ότι η χώρα χρειάζεται μετανάστες. Και, μιας και το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, με τον νόμο Πλεύρη δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να αναδειχθούν νέοι Αντετοκούνμπο».

Ο Δημήτρης Καιρίδης απέφυγε να σχολιάσει ευθέως και σχολίασε: «Εμείς είμαστε υπερήφανοι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το πάθος με το οποίο αγωνίζεται, και μπράβο του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέχρι τα 18 του δεν διέθετε επίσημα έγγραφα και δεν ήταν πολίτης ούτε της Ελλάδας ούτε της Νιγηρίας.

Τα έγγραφα της ελληνικής υπηκοότητας του απονεμήθηκαν στις 9 Μαΐου 2013, λίγο πριν οι Μιλγουόκι Μπακς τον επιλέξουν στο Νο. 15 του NBA Draft.