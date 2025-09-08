Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Επτά σημάδια πως το παιδί σας είναι κακομαθημένο, πώς θα το φέρετε στον «ίσιο δρόμο»

Επτά σημάδια πως το παιδί σας είναι κακομαθημένο, πώς θα το φέρετε στον «ίσιο δρόμο» Φωτογραφία: Shaylyn on Unsplash
Έξι στους 10 θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι πιο κακομαθημένα από ό,τι οι ίδιοι στην ηλικία τους: Ειδικοί αποκαλύπτουν τα βασικά σημάδια πως «κάτι δεν πάει καλά», αλλά και τρόπους για να διορθώσετε τα προηγούμενα λάθη.

Στέκεστε στη σειρά στο ταμείο του καταστήματος όταν ο γιος σας πιάνει ένα λούτρινο παιχνίδι. «Μαμά, μπορώ να το πάρω; Το θέλω πάρα πολύ!»

Όταν του λέτε όχι, φωνάζει «Σε μισώ!» αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι, πριν ξεκινήσει ένα από τα συνηθισμένα του ξεσπάσματα: κλωτσιές, φωνές, κλάματα. Οι άνθρωποι σας κοιτούν έντονα, και ξέρετε τι σκέφτονται: «Τι κακομαθημένο παιδί».

Αν αυτή η σκηνή σας φαίνεται γνώριμη, δεν είστε μόνοι. Το πρόβλημα των κακομαθημένων παιδιών φαίνεται να επιδεινώνεται. Στην πραγματικότητα, το 59% των γονέων πιστεύει ότι τα παιδιά τους είναι πιο κακομαθημένα σε σχέση με την ηλικία τους, σύμφωνα με μια έρευνα του 2011 από τα Parenting και Today Moms.

Ζητήσαμε από ειδικούς στην ανατροφή παιδιών να αποκαλύψουν τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μεγαλώνετε ένα κακομαθημένο παιδί.

Τι κάνει ένα παιδί «κακομαθημένο»;

Τα παιδιά δεν γεννιούνται κακομαθημένα, γίνονται.

Ένα κακομαθημένο παιδί είναι συνηθισμένο να παίρνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

«Κάθε παιδί μπορεί να έχει μια άσχημη μέρα - όπως και οι ενήλικες - αλλά τα κακομαθημένα παιδιά μένουν κολλημένα στη λειτουργία "μόνο εγώ"», εξηγεί η Michele Borba, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World».

«Όλα περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες τους, και όλοι οι άλλοι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα».

Η κλινική ψυχολόγος Laura Markham διαφωνεί με τον όρο «κακομαθημένο», καθώς θεωρεί ότι υπονοεί πως το παιδί είναι κάπως «χαλασμένο». Ούτε της αρέσει να χρησιμοποιείται η λέξη για να περιγράψει ένα παιδί. Όταν το σκεφτεί κανείς, οι αυστηρές ετικέτες μπορεί να είναι λίγο άδικες, δεδομένου ότι οι γονείς (όχι τα παιδιά) είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά αυτή.

«Τα παιδιά κάνουν ό,τι τα έχουμε εκπαιδεύσει να κάνουν, ό,τι τα έχουμε μάθει να περιμένουν», είπε η Markham, ιδρύτρια του ιστότοπου Aha! Parenting. «Αν έχουμε γονεϊκή συμπεριφορά υπερβολικά επιεική και δεν έχουμε θέσει όρια, το παιδί δεν θα είναι συνηθισμένο να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα όρια».

Όταν οι γονείς κακομαθαίνουν τα παιδιά τους, οι προθέσεις τους είναι συχνά καλές, αν και λανθασμένες. Τα κακομαθαίνουν γιατί θέλουν να τους προσφέρουν την καλύτερη ζωή δυνατή, δίνοντάς τους όλα όσα οι ίδιοι δεν είχαν μεγαλώνοντας. Κάποιοι γονείς ανησυχούν ότι ένα αυστηρό «όχι» θα πληγώσει τα αισθήματα του παιδιού ή θα βλάψει την αυτοπεποίθησή του. Άλλες φορές, οι γονείς είναι απλά πολύ κουρασμένοι για να επιβάλουν κανόνες — ή να θέσουν κανόνες εξαρχής.

«Είναι σαφώς πιο εύκολο να υποχωρήσεις όταν είσαι κουρασμένος», είπε η Borba. «Μισούμε να λέμε "όχι" όταν έχουμε φάει όλη τη μέρα στη δουλειά».

Σημάδια ότι το παιδί σας μπορεί να είναι «κακομαθημένο»

  • Όταν του λέτε «όχι», κάνει ξεσπάσματα μέχρι να πάρει αυτό που θέλει.

Όλα τα παιδιά μπορεί να εκφράσουν απογοήτευση όταν τους λέτε ότι δεν μπορούν, για παράδειγμα, να φάνε πίτσα δύο βράδια στη σειρά. Αλλά τα κακομαθημένα παιδιά δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να δεχτούν το «όχι».

  • Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένα με ό,τι έχουν.

Ακόμα και αν έχουν όλα τα παιχνίδια και τα ρούχα του κόσμου, θέλουν συνεχώς περισσότερα.

  • Νομίζουν ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω τους.

Τα κακομαθημένα παιδιά τείνουν να είναι εγωκεντρικά και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους άλλους.

  • Απαιτούν τα πράγματα άμεσα.

Δεν έχουν υπομονή: όταν θέλουν κάτι, το θέλουν τώρα.

  • Είναι κακοί χαμένοι.

Δυσκολεύονται να διαχειριστούν την απογοήτευση όταν δεν κερδίζουν, είτε σε παιχνίδια είτε σε αγώνες.

  • Δεν τα παρατούν μέχρι να πάρουν αυτό που θέλουν.

Μπορεί να χρησιμοποιούν χειριστικές τακτικές, όπως ψέματα.

  • Αρνούνται να ολοκληρώσουν ακόμα και απλές δουλειές μέχρι να τους παρακαλέσετε ή να τους δωροδοκήσετε.

Συμβουλές για να «ξε-κακομάθετε» ένα παιδί

Το... ξε-κακομάθημα είναι εφικτό, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα.

  • Να είστε προετοιμασμένοι για δυσκολίες και αντίσταση.
  • Πείτε «όχι» χωρίς ενοχές και τηρήστε τα όρια σταθερά.
  • Θέστε όρια με ενσυναίσθηση και κατανόηση.
  • Τονίστε ότι το να δίνεις είναι πιο σημαντικό από το να παίρνεις.
  • Ενισχύστε την ευγνωμοσύνη ως οικογένεια.
  • Διδάξτε στα παιδιά να σκέφτονται και τους άλλους, μετατοπίζοντας το «εγώ» σε «εμείς».
  • Βοηθήστε τα να εκτιμήσουν τα μικρά πράγματα στη ζωή, όπως η φύση ή η ποιότητα χρόνου με οικογένεια και φίλους.

Πηγή: Huffington Post

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Οικονομία
Οι 6 «μαγικές» φράσεις που καλμάρουν και «δυναμώνουν» τα παιδιά

Οι 6 «μαγικές» φράσεις που καλμάρουν και «δυναμώνουν» τα παιδιά

Επιστήμη
Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες

Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες

Διεθνή
Δημογραφικό: Τιμωρώντας την οικογένεια και τα παιδιά

Δημογραφικό: Τιμωρώντας την οικογένεια και τα παιδιά

Ελλάδα

NETWORK

Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

healthstat.gr
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

healthstat.gr
Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

healthstat.gr
Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

ienergeia.gr
ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ienergeia.gr
Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

healthstat.gr