Επτά σημάδια πως το παιδί σας είναι κακομαθημένο, πώς θα το φέρετε στον «ίσιο δρόμο»

Έξι στους 10 θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι πιο κακομαθημένα από ό,τι οι ίδιοι στην ηλικία τους: Ειδικοί αποκαλύπτουν τα βασικά σημάδια πως «κάτι δεν πάει καλά», αλλά και τρόπους για να διορθώσετε τα προηγούμενα λάθη.

Στέκεστε στη σειρά στο ταμείο του καταστήματος όταν ο γιος σας πιάνει ένα λούτρινο παιχνίδι. «Μαμά, μπορώ να το πάρω; Το θέλω πάρα πολύ!»

Όταν του λέτε όχι, φωνάζει «Σε μισώ!» αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι, πριν ξεκινήσει ένα από τα συνηθισμένα του ξεσπάσματα: κλωτσιές, φωνές, κλάματα. Οι άνθρωποι σας κοιτούν έντονα, και ξέρετε τι σκέφτονται: «Τι κακομαθημένο παιδί».

Αν αυτή η σκηνή σας φαίνεται γνώριμη, δεν είστε μόνοι. Το πρόβλημα των κακομαθημένων παιδιών φαίνεται να επιδεινώνεται. Στην πραγματικότητα, το 59% των γονέων πιστεύει ότι τα παιδιά τους είναι πιο κακομαθημένα σε σχέση με την ηλικία τους, σύμφωνα με μια έρευνα του 2011 από τα Parenting και Today Moms.

Ζητήσαμε από ειδικούς στην ανατροφή παιδιών να αποκαλύψουν τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μεγαλώνετε ένα κακομαθημένο παιδί.

Τι κάνει ένα παιδί «κακομαθημένο»;

Τα παιδιά δεν γεννιούνται κακομαθημένα, γίνονται.

Ένα κακομαθημένο παιδί είναι συνηθισμένο να παίρνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

«Κάθε παιδί μπορεί να έχει μια άσχημη μέρα - όπως και οι ενήλικες - αλλά τα κακομαθημένα παιδιά μένουν κολλημένα στη λειτουργία "μόνο εγώ"», εξηγεί η Michele Borba, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World».

«Όλα περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες τους, και όλοι οι άλλοι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα».

Η κλινική ψυχολόγος Laura Markham διαφωνεί με τον όρο «κακομαθημένο», καθώς θεωρεί ότι υπονοεί πως το παιδί είναι κάπως «χαλασμένο». Ούτε της αρέσει να χρησιμοποιείται η λέξη για να περιγράψει ένα παιδί. Όταν το σκεφτεί κανείς, οι αυστηρές ετικέτες μπορεί να είναι λίγο άδικες, δεδομένου ότι οι γονείς (όχι τα παιδιά) είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά αυτή.

«Τα παιδιά κάνουν ό,τι τα έχουμε εκπαιδεύσει να κάνουν, ό,τι τα έχουμε μάθει να περιμένουν», είπε η Markham, ιδρύτρια του ιστότοπου Aha! Parenting. «Αν έχουμε γονεϊκή συμπεριφορά υπερβολικά επιεική και δεν έχουμε θέσει όρια, το παιδί δεν θα είναι συνηθισμένο να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα όρια».

Όταν οι γονείς κακομαθαίνουν τα παιδιά τους, οι προθέσεις τους είναι συχνά καλές, αν και λανθασμένες. Τα κακομαθαίνουν γιατί θέλουν να τους προσφέρουν την καλύτερη ζωή δυνατή, δίνοντάς τους όλα όσα οι ίδιοι δεν είχαν μεγαλώνοντας. Κάποιοι γονείς ανησυχούν ότι ένα αυστηρό «όχι» θα πληγώσει τα αισθήματα του παιδιού ή θα βλάψει την αυτοπεποίθησή του. Άλλες φορές, οι γονείς είναι απλά πολύ κουρασμένοι για να επιβάλουν κανόνες — ή να θέσουν κανόνες εξαρχής.

«Είναι σαφώς πιο εύκολο να υποχωρήσεις όταν είσαι κουρασμένος», είπε η Borba. «Μισούμε να λέμε "όχι" όταν έχουμε φάει όλη τη μέρα στη δουλειά».

Σημάδια ότι το παιδί σας μπορεί να είναι «κακομαθημένο»

Όταν του λέτε «όχι», κάνει ξεσπάσματα μέχρι να πάρει αυτό που θέλει.

Όλα τα παιδιά μπορεί να εκφράσουν απογοήτευση όταν τους λέτε ότι δεν μπορούν, για παράδειγμα, να φάνε πίτσα δύο βράδια στη σειρά. Αλλά τα κακομαθημένα παιδιά δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να δεχτούν το «όχι».

Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένα με ό,τι έχουν.

Ακόμα και αν έχουν όλα τα παιχνίδια και τα ρούχα του κόσμου, θέλουν συνεχώς περισσότερα.

Νομίζουν ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω τους.

Τα κακομαθημένα παιδιά τείνουν να είναι εγωκεντρικά και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους άλλους.

Απαιτούν τα πράγματα άμεσα.

Δεν έχουν υπομονή: όταν θέλουν κάτι, το θέλουν τώρα.

Είναι κακοί χαμένοι.

Δυσκολεύονται να διαχειριστούν την απογοήτευση όταν δεν κερδίζουν, είτε σε παιχνίδια είτε σε αγώνες.

Δεν τα παρατούν μέχρι να πάρουν αυτό που θέλουν.

Μπορεί να χρησιμοποιούν χειριστικές τακτικές, όπως ψέματα.

Αρνούνται να ολοκληρώσουν ακόμα και απλές δουλειές μέχρι να τους παρακαλέσετε ή να τους δωροδοκήσετε.

Συμβουλές για να «ξε-κακομάθετε» ένα παιδί

Το... ξε-κακομάθημα είναι εφικτό, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα.

Να είστε προετοιμασμένοι για δυσκολίες και αντίσταση.

Πείτε «όχι» χωρίς ενοχές και τηρήστε τα όρια σταθερά.

Θέστε όρια με ενσυναίσθηση και κατανόηση.

Τονίστε ότι το να δίνεις είναι πιο σημαντικό από το να παίρνεις.

Ενισχύστε την ευγνωμοσύνη ως οικογένεια.

Διδάξτε στα παιδιά να σκέφτονται και τους άλλους, μετατοπίζοντας το «εγώ» σε «εμείς».

Βοηθήστε τα να εκτιμήσουν τα μικρά πράγματα στη ζωή, όπως η φύση ή η ποιότητα χρόνου με οικογένεια και φίλους.

Πηγή: Huffington Post