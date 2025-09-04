Games
O γιος του Ozzy Osbourne αποκάλυψε πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του (Βίντεο)

O γιος του Ozzy Osbourne αποκάλυψε πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Tony Gutierrez
«Ο Ozzy Osbourne δεν τελείωσε επειδή πέθανε στις 22 Ιουλίου. Απλώς εκρήγνυται στο σύμπαν» έγραψε ο γιος του.

Η είδηση του θανάτου του Ozzy Osbourne σόκαρε την παγκόσμια μουσική σκηνή και προκάλεσε θλίψη σε εκατομμύρια φανς.

Ο γιος του, Jack Osbourne σε ένα πολύ προσωπικό βίντεο μιλά για την απώλεια του πατέρα του και αποκαλύπτει τη στιγμή που το έμαθε. Εξήγησε αρχικά ότι περίμενε μέχρι τώρα για να μιλήσει καθώς προσπαθούσε να «βρει έναν τρόπο να αφομοιώσει τι συνέβη».

Είπε ότι ο Ozzy πέθανε στο σπίτι του στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 π.μ. στις 22 Ιουλίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια, αναπόλησε ότι είχε «περάσει μια εβδομάδα» με τον Ozzy και τη μητέρα του Sharon μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath στις 5 Ιουλίου. Αρχικά, αυτός και η οικογένειά του είχαν προγραμματίσει να πάνε διακοπές στις 7 Ιουλίου, αλλά τα παιδιά του κόλλησαν έναν ιό και έτσι παρέμεινε με τους γονείς του.

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού Ozzy Osbourne

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού Ozzy Osbourne

«Ήταν μια πραγματικά καταπληκτική εβδομάδα», είπε. «Ο μπαμπάς μου ήταν σε καταπληκτική διάθεση. Ήταν πραγματικά χαρούμενος κάθε μέρα. Άνοιγε την εφημερίδα και έβλεπε διαφορετικές κριτικές και διαφορετικές ιστορίες για το Back To The Beginning και ήταν υπέροχα... Το θυμάμαι τώρα και είμαι τόσο ευγνώμων».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έμαθε για τον θάνατο του Ozzy όταν επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όταν ένας υπάλληλος της οικογένειας τον ξύπνησε στις 3:45 π.μ. Περιγράφοντας τα συναισθήματα «πόνου» και «λύπης», πρόσθεσε πως «υπήρχε σε κάποιο επίπεδο η αίσθηση ότι εντάξει, δεν υποφέρει πια, δεν παλεύει, και αυτό είναι κάτι».

Ο Jack Osbourne εξήγησε ότι ο πατέρας του περνούσε μια «δύσκολη περίοδο» προς το τέλος της ζωής του, αλλά ότι ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος και οι φήμες ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ελβετία για να υποβληθεί σε ευθανασία είναι «κατηγορηματικά αναληθείς και γελοίες».

«Ένα πράγμα που μου έχει μείνει στην μνήμη σχετικά με τον θάνατο του πατέρα μου ήταν το πόση σχεδόν τελειότητα υπάρχει σε αυτό», είπε. «Μπόρεσε να αποχαιρετήσει τους φανς του, να τους ευχαριστήσει. Μπόρεσε να δει τους φίλους του που δεν είχε δει για τόσο πολύ καιρό. Μπόρεσε να δώσει συναυλία. Θέλω να πω, είχαν γίνει τόσα πολλά πριν από το τέλος».

{https://www.youtube.com/watch?v=iJU6WkfTLa8}

