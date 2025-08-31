Γιώργος Λιάγκας-Μαρία Αντωνά: Η πρώτη selfie του ζευγαριού από τις διακοπές στη Μύκονο

Απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο κοσμοπολίτικο νησί.

Στη Μύκονο περνά τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών του διακοπών ο Γιώργος Λιάγκας, λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο κοσμοπολίτικο νησί, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έφτασε στη Μύκονο μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου.

Όπως φάνηκε από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξίδεψε για να συναντήσει τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές.

Μάλιστα, το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία με τον παρουσιαστή, ξαφνιάζοντας τους ακολούθους της. Σε αυτή, βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στο πλευρό του Λάκη Γαβαλά, τον οποίο συνάντησε στο νησί.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε αρχικά στον λογαριασμό του γνωστού σχεδιαστή μόδας και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από τη Μαρία Αντωνά.