Τι χρώμα θα κάνει το σπίτι σας να φαίνεται μεγαλύτερο

Τι χρώμα θα κάνει το σπίτι σας να φαίνεται μεγαλύτερο Φωτογραφία: Unsplash/ Helena Lopes
Πριν επιλέξετε το αγαπημένο σας χρώμα για τους τοίχους στο σπίτι σας, ανακαλύψτε τις ιδανικές αποχρώσεις που κάνουν το χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος και αφήνουν το φυσικό φως να διαπεράσει το δωμάτιο.

Είναι γεγονός, πως ορισμένες αλλαγές στο σπίτι, μπορούν να ανανεώσουν τόσο τον χώρο σας – όσο και την ψυχολογία σας, ενώ συχνά οποιαδήποτε προσαρμογή μπορεί να σας ανανεώσει. Παρ’ όλα αυτά, συχνά η προσαρμογή του χρώματος, μπορεί να σας προβληματίσει καθώς θα πρέπει αυτό να εναρμονίζεται με την υπάρχουσα διακόσμηση, να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα σας και να μην «κλείνει» τον χώρο σας.

Επί τις ουσίας λοιπόν, ορισμένα χρώματα, είναι ικανά να φωτίσουν το εσωτερικό του σπιτιού, άλλα να το κάνουν να μοιάζει μικρότερο και άλλα πιο ευρύχωρο και άνετο. Έτσι λοιπόν, η επιλογή είναι καθοριστική με απώτερο σκοπό, ο χώρος σας να σας εμπνέει. Μην ξεχνάτε πως κάθε επιλογή από την χρωματική παλέτα, επηρεάζει κυρίως την ψυχολογία σας.

Το ιδανικό χρώμα που θα κάνει το σπίτι σας να φαίνεται μεγαλύτερο

Ιδιαίτερα λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα ελαφρώς μικρότερο δωμάτιο, θα πρέπει να εστιάσετε στα χρώματα που το κάνουν να φαίνεται μεγαλύτερο και σε αυτά που αφήνουν το φυσικό φως να «ρέει» μέσα σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, τα σκούρα χρώματα, σε συνδυασμό με τις φωτεινές και λευκές αποχρώσεις, δημιουργούν μια αντίθεση και μια αρμονία στο χώρο, προσφέροντας το απαραίτητο βάθος στο οπτικό πεδίο, δίνοντας την ψευδαίσθηση ενός ευρύχωρου δωματίου. Αυτή η τακτική δε, λειτουργεί καλύτερα σε τετράγωνα ή «μακρόστενα» δωμάτια με τα σκούρα χρώματα να τοποθετούνται στις δυο απέναντι πλευρές.

Ο κατάλληλος συνδυασμός λοιπόν, δημιουργείτε όταν συνδυαστούν δύο αντίθετες αποχρώσεις στις δυο απέναντι πλευρές του δωματίου.

Ορισμένες ωστόσο τεχνικές, προτείνουν την εφαρμογή μιας, μονής επιλογής χρώματος στο δωμάτιο, για να μη δημιουργούνται «όρια» στο οπτικό πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποχρώσεις του λευκούς και του μπεζ, φαντάζουν ιδανικές. Παράλληλα, οι οριζόντιες ρίγες- γραμμές στο χώρο, προσφέρουν την ψευδαίσθηση ενός μακρόστενου και πιο ψηλού τοίχου, προσθέτοντας τόσο ύψος – όσο και πλάτος.

Για να κάνετε το χώρο σας να φαίνεται μεγαλύτερος και πιο άνετος, δεν χρειάζεται απαραίτητα να απαλλαγείτε από τα αγαπημένα σας διακοσμητικά, αρκεί να εφαρμόσετε τα σωστά χρώματα στο σπίτι.

