Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του ενώ φεύγει από το Δρομοκαΐτειο (φωτο)

Ο Μαζωνάκης αποχώρησε από το ψυχιατρικό ίδρυμα μαζί με τον δικηγόρο του.

Εξιτήριο πήρε από την ψυχιατρική κλινική σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Όλα είναι μια χαρά, ευχαριστώ τον κόσμο για την συμπαράσταση όλες αυτές τις ημέρες», είπε ο τραγουδιστής κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του, η εισαγωγή του έγινε εν αγνοία του, ενώ καταγγέλλει «μεθοδευμένη ενέργεια» από μέλη της οικογένειάς του, με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη

Ο τραγουδιστής σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» θα πάει στο σπίτι του και δεν θα μεταφερθεί σε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

6634450_b7128.jpg

6634447_1867b.jpg

6634449_7ab4c.jpg

Ο ίδιος εμφανίστηκε αρκετά ευδιάθετος ενώ στο αυτοκίνητο μαζί του ήταν και ο δικηγόρος του ο οποίος σε πρωινές δηλώσεις του στην εκπομπή ανέφερε:

«Σας τονίζω ότι οι συγγενείς αυτοί που υπέβαλλαν το αίτημα, τα δυο τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή και καμία συναναστροφή με τον κύριο Μαζωνάκη. Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ψυχίατρος και ο κάθε γιατρός που έχει στα χέρια του μια εισαγγελική διάταξη, είναι πολύ προσεκτικός. Αν λοιπόν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή μια συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω. Ο Γιώργος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχικό ή ψυχολογικό. Κατά συνέπεια, σήμερα είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι θα βγει υγιής και δυνατός».

