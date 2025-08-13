Το εξωπραγματικό ποσό που ξόδεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το δαχτυλίδι αρραβώνων

Η ανάρτηση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με το μονόπετρο στο δάχτυλο...

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, χαρίζοντάς της ένα... αστραφτερό μονόπετρο, το οποίο, σύμφωνα με το Page Six, οι ειδικοί το κοστολογούν από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ροντρίγκεζ αποκάλυψε το δαχτυλίδι που της δώρισε ο αγαπημένος, αναρτώντας σχετική φωτογραφία στο Instagram. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης στα ισπανικά και τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο που διακρίνεται το χέρι της πάνω σε αυτό του Ρονάλντο, με το εκθαμβωτικό μονόπετρο να κοσμεί το δάκτυλό της.

{https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/?utm_source=ig_embed}

Ο Ajay Anand, Διευθύνων Σύμβουλος της Rare Carat, εκτιμά ότι η πέτρα του δαχτυλιδιού είναι άψογης καθαρότητας, με πιθανό βάρος πάνω από 30 καράτια - κάτι που θα ανέβαζε την αξία της σε έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Laura Taylor, ειδική σε δαχτυλίδια αρραβώνων στην Lorel Diamonds, είπε: «Οι οβάλ κοπές μεγιστοποιούν τη λάμψη και "ζωντανεύουν" την πέτρα από κάθε γωνία».

Η ίδια εκτιμά ότι η πέτρα ζυγίζει μεταξύ 15 και 20 καρατίων, με κόστος πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια.

«Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά πλευρικά διαμάντια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη», πρόσθεσε.

«Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαίρου», τόνισε.

Με πληροφορίες από Page Six