Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Το εξωπραγματικό ποσό που ξόδεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το δαχτυλίδι αρραβώνων

Το εξωπραγματικό ποσό που ξόδεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το δαχτυλίδι αρραβώνων Φωτογραφία: Georgina RodriÌguez/Instagram
Η ανάρτηση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με το μονόπετρο στο δάχτυλο...

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, χαρίζοντάς της ένα... αστραφτερό μονόπετρο, το οποίο, σύμφωνα με το Page Six, οι ειδικοί το κοστολογούν από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ροντρίγκεζ αποκάλυψε το δαχτυλίδι που της δώρισε ο αγαπημένος, αναρτώντας σχετική φωτογραφία στο Instagram. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης στα ισπανικά και τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο που διακρίνεται το χέρι της πάνω σε αυτό του Ρονάλντο, με το εκθαμβωτικό μονόπετρο να κοσμεί το δάκτυλό της.

{https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/?utm_source=ig_embed}

Ο Ajay Anand, Διευθύνων Σύμβουλος της Rare Carat, εκτιμά ότι η πέτρα του δαχτυλιδιού είναι άψογης καθαρότητας, με πιθανό βάρος πάνω από 30 καράτια - κάτι που θα ανέβαζε την αξία της σε έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Laura Taylor, ειδική σε δαχτυλίδια αρραβώνων στην Lorel Diamonds, είπε: «Οι οβάλ κοπές μεγιστοποιούν τη λάμψη και "ζωντανεύουν" την πέτρα από κάθε γωνία».

Η ίδια εκτιμά ότι η πέτρα ζυγίζει μεταξύ 15 και 20 καρατίων, με κόστος πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια.

«Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά πλευρικά διαμάντια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη», πρόσθεσε.

«Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαίρου», τόνισε.

Με πληροφορίες από Page Six

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

«Πρόταση γάμου» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Εικόνα)

«Πρόταση γάμου» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Εικόνα)

Αθλητισμός
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η βόλτα με τη θαλαμηγό του στη Θάσο (εικόνες)

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η βόλτα με τη θαλαμηγό του στη Θάσο (εικόνες)

Life
Στην Κάρυστο συνεχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο...τις διακοπές του! (εικόνες)

Στην Κάρυστο συνεχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο...τις διακοπές του! (εικόνες)

Life
Σκιάθος: Βρέφος 9 μηνών κατάπιε δαχτυλίδι, του σφηνώθηκε στον φάρυγγα

Σκιάθος: Βρέφος 9 μηνών κατάπιε δαχτυλίδι, του σφηνώθηκε στον φάρυγγα

Ελλάδα

NETWORK

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

healthstat.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

healthstat.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr