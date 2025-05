«The 2Night Show»: Οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 5 Μαΐου, στις 24:00 o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αλέξανδρο Σκουρλέτη, που φέτος πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel». Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του αφελή αστυνομικού Βαγγέλη και εξηγεί γιατί στα πρώτα γυρίσματα είχε πολύ άγχος που θα συνεργαζόταν με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στον σκηνοθέτη πατέρα του, Γιάννη Σκουρλέτη, καθώς και στην απόφασή του να παρατήσει τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών ώστε να γίνει ηθοποιός, επηρεαζόμενος από εκείνον. Το επίθετό του αποτέλεσε ποτέ βάρος και μέτρο σύγκρισης για εκείνον; Τι τον δυσκολεύει στην υποκριτική; Αποδέχεται τον χαρακτηρισμό του «Jeune Premier»;

Τι αναμνήσεις έχει από τη συμμετοχή του στη «Γη της Ελιάς»; Τι λέει για την σύντροφό του, Αφροδίτη Λιάντου; Πώς τα πάει με τη μητέρα της Εβελίνα Παπούλια; Τέλος, αναφέρεται στην παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας «Λίβινγκ Ρουμ», στην οποία πρωταγωνιστεί στο Κρατικό Θέατρο Κάρολος Κουν, σε σκηνοθεσία της Εύας Βαμβακά.

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» έρχεται και ο Steve OneManShow σε μία αποκλειστική συνέντευξη. Ο ξεχωριστός καλλιτέχνης, που είναι τραγουδιστής, χορευτής αλλά και DJ, μιλάει για την αφρικανική καταγωγή του, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά και για τον πρώτο του ξάδερφο, τον Εμμανουήλ Καραλή.

Τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια; Πώς έμπλεξε στην εφηβεία σε σκοτεινά μονοπάτια με κακές παρέες και πώς κατάφερε να επανέλθει στον ίσιο δρόμο; Πώς ένιωσε όταν στα 20 του χρόνια έγινε πατέρας; Πώς αντιμετωπίζει τον 15χρονο γιο του και τι τον φοβίζει περισσότερο για το μέλλον του; Πώς από τον αθλητισμό μεταπήδησε στη μουσική;

Τι θυμάται από τη συμμετοχή του στο «So you think you can dance»; Τέλος, με τη συνοδεία της ομάδας του δίνει μία γεύση από το ξεσηκωτικό του performance!

{https://www.youtube.com/watch?v=w6meQ7BVo6s}