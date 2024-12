Maestro: Οι ηθοποιοί βλέπουν όλοι μαζί την πρεμιέρα και η Καβογιάννη κάνει περιγραφή στα αγγλικά

Όλοι στο σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη, για το πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου του Maestro.

Ήρθε η ώρα που περίμεναν εναγωνίως οι λάτρεις του Maestro, καθώς απόψε έκανε πρεμιέρα ο τρίτος κύκλος της σειράς.

Οι πρωταγωνιστές έκαναν reunion για να παρακολουθήσουν μαζί το πρώτο επεισόδιο, στο σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη, όπως είχε προαναγγείλει ο ηθοποιός. Και επειδή η καριέρα κάνει και διεθνή καριέρα στο Netflix- ως Maestro In Blue- η Μαρία Καβογιάννη έκανε την περιγραφή στα αγγλικά.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανάρτησε δύο βίντεο στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε τους Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρία Καβογιάννη, Αντίνοο Αλμπάνη, Στεφανία Γουλιώτη, Ορέστη Χαλκιά και Γιώργο Μπένο να έχουν συγκεντρωθεί για την πρεμιέρα.

«Καλώς ήρθες Χριστόφορε στο Albanis loft», του λέει στα αγγλικά η Μαρία Καβογιάννη και συνεχίζει αναφέροντας πότε θα παιχτούν τα επεισόδια στο Mega και πότε στο Netflix.

«Again, and again, and again!!! Απόψε εμείς στο Albanis Loft…θα δούμε το πρώτο επεισόδιο στο Mega στις 22:00. Και η Μαρια θα θέλει να δει και τα επόμενα!!!», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

{https://www.instagram.com/p/DDFf817t84h/?img_index=1}