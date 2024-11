Μελίνα Κανακαρίδη και Άλκηστις Πρωτοψάλτη τιμήθηκαν από το πανεπιστήμιο του York

Επίτιμες διδακτόρισσες η Μελίνα Κανακαρίδη και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Πάρτε την Ελλάδα μαζί σας όπου κι αν πάτε! Αγκαλιάστε τον ελληνισμό σας, που χαρακτηρίζεται από δεκτικτότητα σε νέες ιδέες, αναζήτηση της ομορφιάς και της αλήθειας και συνδυασμό των αρχαίων αξιών και των μοντέρνων καινοτομιών!» προέτρεψε η Ελληνο-Αμερικανίδα ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα, Μελίνα Κανακαρίδη τους απόφοιτους πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του CITY College.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός γνωστή από τη σειρά «CSI: New York», την ταινία «15 Minutes» με συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον ρόλο της ως θεά Αθηνά στο φιλμ «Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief» αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου του York για την καριέρα της στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της κληρονομιάς στην Τελετή Αποφοίτησης του CITY College, University of York Europe Campus που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Οι παππούδες θα ήταν πάρα πολύ περήφανοι αν έβλεπαν τη Μελίνα τους να είναι εδώ στην πατρίδα τους με όλους εσάς σήμερα. Η εκπαίδευση ήταν πάντα ένας πυλώνας των οικογενειακών μας αξιών» τόνισε η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε σε ελληνική οικογένεια στο Άκρον του Οχάιο με παππούδες από την πλευρά του πατέρα της από τη Μικρά Ασία και από την πλευρά της μητέρας της από τη Νάουσα.

«Όλα άρχισαν εδώ, στην πατρίδα μου, τη Νάουσα και τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου με έφερναν όσο το δυνατόν πιο συχνά στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ άρχισα να μαθαίνω να αγαπώ τη μάθηση» υπογράμμισε η Μελίνα Κανακαρίδη.

«Η τάξη μου ήταν όλα γύρω μου, κάθε κτίριο, βουνό ή οικοδομικό τετράγωνο για μένα είχε ελληνική ιστορία» είπε κάνοντας αναφορά στις αμέτρητες επισκέψεις της στη Βεργίνα για να δει τον τάφο του βασιλιά Φιλίππου και τις πολλές ώρες που περνούσε με τα ξαδέρφια της στη Σχολή του Αριστοτέλη, όπου έπαιζαν ρόλους και εκείνη ήθελε να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Τόνισε ακόμη ότι διαπίστωσε ότι έχει πολλά κοινά με τους σημερινούς απόφοιτους. «Όπως και εγώ πολλοί από εσάς δεν γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη αλλά εμβυθιστήκατε στην ιστορία, στην ομορφιά και στο κέφι της. Εξελιχθήκατε κοινωνικά και πνευματικά σε αυτή την όμορφη πόλη» είπε και αποκάλυψε το καλύτερο μικρό μυστικό επιτυχίας: «Πάρτε την Ελλάδα μαζί σας όπου κι αν πάτε! Αγκαλιάστε τον ελληνισμό σας που χαρακτηρίζεται από δεκτικτότητα σε νέες ιδέες, αναζήτηση της ομορφιάς και της αλήθειας και συνδυασμό των αρχαίων αξιών και των μοντέρνων καινοτομιών! Προχωρήστε και κάντε τη διαφορά στον κόσμο με κοινωνικό σκοπό, περιέργεια, ενσυναίσθηση και φιλία!».

Πολυτάλαντη προσωπικότητα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, η οποία έχει αναγνωριστεί για τις ερμηνείες της στη θεατρική σκηνή και στην τηλεόραση χαρακτήρισε τη Μελίνα Κανακαρίδη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του York, Τσάρλι Τζέφρι σημειώνοντας ότι υποστηρίζει το έργο οργανώσεων που προωθούν την έρευνα για τον καρκίνο, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση, όπως και το Ελληνο-Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.

Επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου του York αναγορεύθηκε και η Ελληνίδα τραγουδίστρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη για την αξιοσημείωτη μουσική της καριέρα και την εξαίρετη συνεισφορά της στην ελληνική ζωή και ελληνικό πολιτισμό.

«Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, βαθιά συγκινημένη για την τιμή που μου αποδίδετε. Είναι σπουδαία αναγνώριση για μένα και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την καλοσύνη» τόνισε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνεται καλύτεροι, να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα» είπε απευθυνόμενη στους απόφοιτους και περιέγραψε το δικό της δύσκολο ταξίδι προς την επιτυχία.

«Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Οι γονείς μου ήταν Έλληνες και ήρθαμε στην Ελλάδα, όταν ο Νάσερ αποφάσισε να απελάσει ξένους από τη χώρα του. Ήμουν επτά ετών. Όταν πέθανε ο πατέρας μου περάσαμε δύσκολα χρόνια με τη μητέρα μου, αλλά η δύναμη, το θάρρος, η ειλικρίνεια και η αισιοδοξία μας βοήθησαν να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Το ταξίδι μου ήταν δύσκολο, αλλά το πάθος, η πίστη, η σκληρή δουλειά, η υπομονή με βοήθησαν να φθάσω σε αυτό το σημείο».

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η κορυφή του βουνού, αλλά το ταξίδι και οι άνθρωποι που σε συνοδεύουν σε αυτή την πορεία. Θα υπάρχουν πάντα περισσότεροι στόχοι να επιτύχετε και περισσότερα όνειρα να πραγματοποιήσετε. Αγνοείστε τους περισπασμούς, όπως ο Οδυσσέας αγνόησε τις Σειρήνες και μείνετε εστιασμένοι στην πορεία σας, επισήμανε.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου υπογράμμισε ότι η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι καλλιτέχνιδα που εμπνέει και πρέσβειρα της ελληνικής μουσικής, της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού υπενθυμίζοντας ότι έχει δώσει συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και η Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο.

Η πρόταση αναγόρευσης έγινε από το CITY College Europe Campus που συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια και έγινε αποδεκτή από το μητρικό Πανεπιστήμιο που απονέμει και το τιμητικό τίτλο Honorary Degree Doctor of the University of York.