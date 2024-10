H Ναόμι Κάμπελ δηλώνει «ένοχη»

Εκπρόσωπός της Κάμπελ είπε ότι «αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη της» ως διαχειρίστρια της Fashion for Relief.

Η Ναόμι Κάμπελ παραδέχτηκε ότι απέτυχε στα καθήκοντά της ως διαχειρίστρια στη φιλανθρωπική οργάνωση Fashion for Relief που ίδρυσε, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν έκανε ποτέ κάποιο οικονομικό παράπτωμα ούτε χρησιμοποίησε τη φιλανθρωπία για προσωπικό όφελος.

Την περασμένη εβδομάδα απαγορεύτηκε στην Κάμπελ να διευθύνει μια φιλανθρωπική οργάνωση για πέντε χρόνια, αφού υπήρξαν αναφορές ότι αυτή και δύο συνάδελφοί της ήταν οι υπαίτιοι για οικονομική κακοδιαχείριση.

Το Fashion for Relief συγκέντρωσε σχεδόν 4,8 εκατομμύρια £ από έρανο επιδείξεων μόδας για πέντε χρόνια έως το 2020, αλλά έδωσε μόλις το 10% των εσόδων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Φιλανθρωπίας.

Αποκάλυψε επίσης ότι η φιλανθρωπική οργάνωση - η οποία ιδρύθηκε για να συγκεντρώσει χρήματα για καλούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο - ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες λίρες σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων, θεραπείες σπα, προσωπική ασφάλεια και τσιγάρα για τον Κάμπελ σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση μόδας Fashion for Relief.

Ένας εκπρόσωπος της Κάμπελ είπε ότι «αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη της» ως διαχειριστής της Fashion for Relief. Ενώ παραδέχτηκε ότι «ίσως να μην συμμετείχε τόσο ενεργά στις καθημερινές δραστηριότητες της φιλανθρωπικής οργάνωσης όσο θα έπρεπε», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «ποτέ δεν είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή οικονομικού παραπτώματος».

Μια δήλωση που εκδόθηκε για λογαριασμό της Κάμπελ την Παρασκευή ανέφερε: «Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Κάμπελ αφιερώθηκε ακούραστα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, πάντα με μόνη πρόθεση να βοηθήσει άλλους και ποτέ για προσωπικό όφελος. Η Ναόμι δεν έχει λάβει ποτέ πληρωμή για τη συμμετοχή της στο Fashion for Relief, ούτε έχει χρεώσει προσωπικά έξοδα στον οργανισμό».

Ο εκπρόσωπος της Κάμπελ είπε επίσης: «Την τελευταία στιγμή, η συνεργασία δεν προχώρησε. Καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να αφαιρεθεί η επωνυμία Unicef ​​από το υλικό εκδηλώσεων. Η Unicef ​​δεν συμπεριλήφθηκε στην πρόσκληση της εκδήλωσης ή στον ιστότοπο και η ομιλία της Naomi δεν έκανε καμία αναφορά στη Unicef».

Η ομάδα του Κάμπελ θεωρεί τη χρήση της επωνυμίας Unicef ​​σε διαφημιστικό υλικό ένα ειλικρινές λάθος που έγινε καλόπιστα. Ένας εκπρόσωπος είπε ότι, μετά την εκδήλωση του 2019, το Fashion for Relief είχε συζητήσεις με τη Unicef ​​UK σχετικά με μια πιθανή μελλοντική συνεργασία για συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά αυτό δεν προχώρησε λόγω της πανδημίας του Covid.

Η Unicef ​​UK υπέβαλε την αναφορά σοβαρού περιστατικού το 2022 αφού συνειδητοποίησε ότι η επωνυμία της είχε χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την εκδήλωση. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν την επιτροπή όταν αντιμετωπίζουν «ανεπιθύμητα γεγονότα» που θεωρούν ότι έχουν ως αποτέλεσμα βλάβη στους δικαιούχους, οικονομική απώλεια ή βλάβη στη φήμη τους.

Η Save the Children και το The Mayor's Fund for London δήλωσαν ότι τους χρωστούσαν χρήματα μετά τη συνεργασία τους με τη Fashion for Relief σε εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Αργότερα έλαβαν 200.000 £ και 50.000 £ αντίστοιχα όταν το Fashion for Relief ολοκληρώθηκε από τους διευθυντές της επιτροπής το 2023.

Η έκθεση σοβαρού περιστατικού εξετάστηκε από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της δυόμισι ετών έρευνάς της για το Fashion for Relief. Η έκθεση περιγράφει εξαιρετικά παραδείγματα χαοτικής διαχείρισης και κακής τήρησης αρχείων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για πολλά χρόνια, μαζί με πολλαπλές παραβιάσεις των νομικών καθηκόντων των διαχειριστών.

Αυτά περιλαμβάνουν μη εγκεκριμένες πληρωμές συμβούλων και δαπανών ύψους 290.000 λιρών για δύο χρόνια σε μια διαχειριστή της Fashion for Relief, Bianka Hellmich. Οι πληρωμές, που εγκρίθηκαν αναδρομικά από την Κάμπελ, έγιναν κατά παράβαση των νόμιμων καθηκόντων τους ως διαχειριστές.