Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία βάπτισαν τον γιο τους και σήμερα η διάσημη τραγουδίστρια ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο και το πάρτι, που ακολούθησε.

Συγκινημένη η Ελένη Φουρέιρα έγραψε στην ανάρτησή της μία τρυφερή αφιέρωση στον γιο της λέγοντας «My everything. Ermis. this video melts my heart. Thank you ». (Είσαι τα πάντα για μένα, Ερμή, αυτό το βίντεο λιώνει την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία απόλυτα ευτυχισμένοι χόρεψαν και απόλαυσαν την κάθε στιγμή.

{https://www.instagram.com/p/C8O4AwBAcOV/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/C8PRosnNzX6/}