Ο Βρετανοαμερικανός ηθοποιός σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που είχε με τη μηχανή του. Ήταν γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές «Chilling Adventures of Sabrina» και «Gen V».

Κανένας άλλος δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα, ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ηθοποιού σε ανακοίνωση. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής πού και πότε έγινε το τροχαίο.

«Όσοι τον γνώριζαν ένιωθαν το πάθος του για τις τέχνες και η ανεξάντλητη όρεξή του για ζωή», ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ηθοποιού. «Ζητάμε να σεβαστείτε την επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα, καθώς πενθούν την απώλεια του αγαπημένου τους γιου και αδελφού», συμπλήρωσαν στην ίδια ανακοίνωση.

Η τελευταία δουλειά του Chance Perdomo ήταν στη σειρά «Gen V»- spinoff του «The Boys»- στην οποία πρωταγωνιστούσε. Τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν αναμενόταν να ξεκινήσουν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Για εμάς που τον γνωρίζαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, ο Chance ήταν πάντα γοητευτικός και χαμογελαστός, μια ενθουσιώδης δύναμη της φύσης, ένας απίστευτα ταλαντούχος ερμηνευτής και πάνω από όλα ένας πολύ ευγενικός, υπέροχος άνθρωπος. Ακόμη και το να γράφουμε για εκείνον σε αόριστο δεν βγάζει νόημα», ανέφεραν οι παραγωγοί της σειράς σε ανάρτηση στο X.

Επίσης, ο Chance Perdomo είχε παίξει στις τέσσερις σεζόν της σειράς του Netflix «Chilling Adventures of Sabrina». Το 2018 είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για Bafta, χάρη στην ερμηνεία του στο «Killed by My Debt».

{https://x.com/genv/status/1774187699513225577?s=20}