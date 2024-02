Christmas is all around us! Το The Issue ανακηρύσσει και επίσημα την εορταστική περίοδο με τα πιο stylish christmas deco trends του 2023!

Οι ιδέες πολλές και άκρως δημιουργικές. Αν ψάχνεις για έμπνευση για να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στη μαγεία των Χριστουγέννων, οι ιδέες για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση έχουν μόνο έναν προορισμό: τη Leroy Merlin φυσικά, εκεί που η έμπνευση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Μια βόλτα σε ένα κατάστημα της Leroy Merlin θα σε κάνει να πάθεις ό,τι κι εγώ: έμεινα αποσβολωμένη χωρίς να ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Αν αγαπάς τα παραδοσιακά μοτίβα και παλέτες φέτος θα τα δεις με μια εντελώς απροσδόκητη προσέγγιση. Αν είσαι λάτρης του glamorous style ή των πιο γήινων αποχρώσεων, η Leroy Merlin έχει επιστρατεύσει τα πιο αναπάντεχα σχέδια, σε διακοσμητικά αντικείμενα και παλέτες για να καλωσορίσεις τα φετινά Χριστούγεννα. Δέντρα, γιρλάντες, στεφάνια, μπάλες, αξεσουάρ τραπεζιού, στολίδια και πολλά άλλα σου δίνουν έμπνευση για να ξεκινήσεις εδώ και τώρα τη διακόσμηση κάθε χώρου του σπιτιού σου. Δείτε τη συνέχεια εδώ. Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν