Οι δορυφόροι του Elon Musk γεμίζουν τον ουρανό, καθώς το εκπληκτικό βίντεο δείχνει πώς 5.000 Starlink πετούν γύρω από τη Γη και... σύντομα θα είναι περισσότεροι από τα αστέρια! Ένα συναρπαστικό βίντεο έδειξε τον συγκλονιστικό αριθμό των δορυφόρων Starlink του Elon Musk, που «αιωρούνται» στο διάστημα. Οι επιστήμονες φοβούνται για το μέλλον της αστρονομίας καθώς τα διαστημικά «εργαλεία» του Μασκ γεμίζουν τον ουρανό.

Τα συγκλονιστικά πλάνα με τις μικρές πορτοκαλί κουκκίδες, που αντιπροσωπεύουν τους δορυφόρους, να περιστρέφονται γύρω από τη Γη, δείχνουν την κλίμακα της επένδυσης του γνωστού επιχειρηματία στην τεχνολογία. Το συναρπαστικό βίντεο ανέβηκε από τον χρήστη X @flightclubio στις 18 Σεπτεμβρίου.

Παρότι προσφέρει παροχή διαδικτύου στην εμπόλεμη Ουκρανία, οι αστρονόμοι φοβούνται ότι οι συσκευές αυτές μπορεί σύντομα να... εμποδίσουν τη θέα του ουρανού - με περίπου 9.000 αστέρια ήδη να είναι ορατά από τον πλανήτη μας.

Νέα έρευνα έδειξε ότι ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας - όπως αυτά που παράγονται από τις μηχανές του Μασκ - διαρρέουν στον ουρανό, γεγονός που δυσκολεύει τους επιστήμονες να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις.

Οι επιστήμονες ανησυχούν επίσης ότι τα «διαστημικά σκουπίδια» του Μασκ θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα ακραίο συμβάν σύγκρουσης. Το «σύνδρομο Κέσλερ» - που προτάθηκε από τον επιστήμονα της NASA Ντόναλντ Κέσλερ το 1978 - ανέφερε ότι αν υπάρχει πάρα πολύ διαστημικό σκουπίδι στην τροχιά της Γης, τότε τα αντικείμενα θα μπορούσαν να συγκρουστούν και να δημιουργήσουν περισσότερα διαστημικά σκουπίδια. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η τροχιά της Γης να γίνει ασταθής, υπογραμμίζει η Daily Mail.

