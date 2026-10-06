Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως για να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού ο δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ «συνέστησε - και ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε - τη θανάτωση διά τυφεκισμού από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χασάν», ανέφερε ο Σον Παρνέλ μέσω X.

{https://x.com/SeanParnellASW/status/2107252342097637558}

Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πρόσθεσε.

Ο Νιντάλ Χασάν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

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Ο άνδρας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, κι είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους. Μεταξύ αυτών, ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος που είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Σημειώνεται πως ο Νιντάλ Χασάν είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013, ενώ η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.