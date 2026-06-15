Το βομβαρδιστικό συνετρίβη μετά την απογείωση από την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Ένα αμερικανικό Β-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση του βομβαρδιστικού από την αεροπορική βάση Έντουαρντς, στην Καλιφόρνια.

«Ένα Β-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Έντουαρντς στις 11:20», ανέφερε ανάρτηση στους λογαριασμούς της αεροπορικής βάσης στα social media.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για το πλήρωμα του αεροπλάνου που συνετρίβη. Συνήθως, τα B-52 Stratofortress της Boeing έχουν πενταμελές πλήρωμα, σημειώνει το Associated Press. Πρόκειται για αεροσκάφη σχεδιασμένα να φέρουν τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις από τον πόλεμο του Βιετνάμ έως και τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

{https://x.com/EdwardsAFB/status/2066597970943058117}

To Fox News μετέδωσε εικόνες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους και από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που προκλήθηκε.

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