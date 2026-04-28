«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσθέτει ακόμα πως «θέλουν "να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ" το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ηγεσία τους (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!)» σημειώνει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ νωρίτερα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι πιθανό να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει την ανάρτηση Τραμπ, ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο έχει πει ποιοι τον ενημέρωσαν.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

Λίγο μετά την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει».

«Η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται εμπόλεμη και η βάση δεδομένων των στόχων και του εξοπλισμού των δυνάμεων έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. Ωστόσο, αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος αποκάλυψε επίσης μια κατανομή ελέγχου μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν τα συμβατικά στρατεύματα και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Πρόσθεσε πως το δυτικό τμήμα διοικείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και το ανατολικό από τον τακτικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι το καθεστώς του Ιράν είναι εσωτερικά διχασμένο και δεν είναι σαφές ποιος έχει τον έλεγχο.

«Η ευθύνη για τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ βαρύνουν τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα ο πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σείντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ βαρύνει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Μιλώντας σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την προστασία των πλωτών οδών στον θαλάσσιο τομέα τη Δευτέρα, επέκρινε την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της για την κλιμάκωση των απειλών κατά της θαλάσσιας ασφάλειας. «Η ευθύνη για οποιαδήποτε διαταραχή, παρεμπόδιση ή άλλη παρέμβαση στις θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ βαρύνει άμεσα τους επιτιθέμενους, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υποστηρικτές τους, των οποίων οι παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις και έχουν θέσει σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε.

Ο Ιρανός απεσταλμένος τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανέκαθεν υποστήριζε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν. Επί δεκαετίες, το Ιράν εκπληρώνει υπεύθυνα τα καθήκοντά του ως παράκτιο κράτος, εγγυώμενο την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων και την ομαλή ροή της διεθνούς ναυτιλίας, πρόσθεσε. Ο Ιραβάνι επεσήμανε ότι η τρέχουσα κρίση πηγάζει από τον εκτεταμένο και αδικαιολόγητο πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Από τις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς διεξάγουν έναν αδικαιολόγητο μεγάλης κλίμακας επιθετικό πόλεμο εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο Ιραβάνι. Αυτές οι πράξεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως του Άρθρου 2(4), υπονομεύοντας άμεσα την ασφάλεια στη θάλασσα και απειλώντας την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, συνέχισε.

Ο διπλωμάτης προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν στρατιωτικοποιηθεί ολοένα και περισσότερο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για να διευκολύνουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στρατιωτικού εξοπλισμού που στοχεύει σε επίθεση. Αυτή η επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση έχει εκθέσει τη διεθνή ναυτιλία σε πρωτοφανείς κινδύνους στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε μεταξύ άλλων.

Κοινή δήλωση για τα Στενά του Ορμούζ

Το βράδυ της Δευτέρας πάνω από 80 χώρες μέλη του ΟΗΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη θαλάσσια ασφάλεια, στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν είναι και η Ελλάδα.

Την κοινή δήλωσε εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα συναντάται «σε μια στιγμή αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας», και επισήμανε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν «τους σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με ενδεχόμενες διαταραχές σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, με συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέραν της περιοχής».

«Επαναβεβαιώνουμε την πλήρη στήριξή μας στην Απόφαση 2817 του ΣΑ ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά των γειτονικών του χωρών», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα Στενά συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας».

Επίσης, τόνισε ότι «η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας» και ότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να απειλούνται ή να αναστέλλονται παρανόμως».

Στην κοινή ανακοίνωση των χωρών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη νομική διάσταση, με ρητή αναφορά ότι απορρίπτεται «κάθε προσπάθεια παράνομης απειλής ή αναστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοδίων, κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι ιρανικές ενέργειες «παρεμποδίζουν ήδη τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνουν το κόστος και προκαλούν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πολύ πέραν της περιοχής».

Ο Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι επανέλαβε ακόμη τη στήριξη προς τον ΙΜΟ, σημειώνοντας ότι οι χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ώστε η ναυτιλία «να μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία της μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κλείνοντας απεύθυνε κάλεσμα και σε άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην κοινή πρωτοβουλία, λέγοντας πως «παραμένει ανοικτή για να προσχωρήσουν και άλλα κράτη- μέλη των Ηνωμένων Εθνών» ενώ εξέφρασε την προσδοκία του για την ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία, όπως είπε, θα συμμετάσχουν «περισσότερες από 80 χώρες».

Η πρόταση του Ιράν

Το Ιράν προσφέρθηκε να τερματίσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού της χώρας από τις ΗΠΑ και τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα πρότεινε οι συζητήσεις για το ευρύτερο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος θα γίνουν σε μεταγενέστερη φάση, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα στο Associated Press.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, ήταν ήδη απίθανο να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στους Αμερικανούς από το Πακιστάν καθώς άφηνε άλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πρόταση του Ιράν φέρεται να απαιτεί από την Ουάσινγκτον να τερματίσει πρώτα τον πόλεμο και να παράσχει εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο προσκείμενο στο Ιράν τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, το οποίο επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις για την πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βασικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση Τραμπ, θα προκύψουν μόνο σε μεταγενέστερα στάδια.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία, η διαδικασία θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου», ανέφερε το Al Mayadeen. Οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ξεκινήσουν μόνο όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το Axios ανέφερε αρχικά ότι ο Λευκός Οίκος έλαβε μια πρόταση βάσει της οποίας το Ιράν απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου πριν συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη σχετικά με το ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να συγκεντρώσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας τη Δευτέρα για να συζητήσει την πρόταση και τις επιλογές που θα ακολουθηθούν, έχει το πάνω χέρι.

«Αυτές είναι ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θα θέτει τον αμερικανικό λαό πάνω απ' όλα, χωρίς να επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε η βοηθός εκπροσώπου Τύπου Ολίβια Γουέιλς στο CNN.

Αραγτσί: Η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα Τραμπ για διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram. Από τη Ρωσία, όπου βρίσκεται, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη στην Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει εάν ήθελε να διαπραγματευτεί.

Ο Αμπάς ωστόσο, δήλωσε ότι λόγω του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, «ο κόσμος έχει πλέον συνειδητοποιήσει την πραγματική δύναμη του Ιράν» και «έχει καταστεί σαφές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι ένα σταθερό, συμπαγές και ισχυρό σύστημα». Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει σταθεί στο πλευρό του Ιράν και ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν τη «στρατηγική τους συνεργασία».

Με πληροφορίες του CNN/BBC/AlJazeera





