Αναλυτικά τι αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για το Πακιστάν σήμερα. Ωστόσο μετά την αποχώρηση του Αραγτσί, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News έκανε γνωστό ότι ακύρωσε το ταξίδι τους.

«Είπα στους δικούς μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν: "Όχι, δεν θα κάνετε 18ωρη πτήση για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις για να καθίσετε να μιλάτε για το τίποτα"», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε καν οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη αναχωρήσει από το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, μετά τις συνομιλίες που είχε εκεί το Σάββατο με αξιωματούχους της χώρας.