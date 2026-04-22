Η επίθεση του Ιράν στα εμπορικά πλοία δεν αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας, λέει ο Λευκός Οίκος.

Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει θέσει διορία για την κατάθεση της πρότασης της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει καταστήσει πολύ σαφείς» τις «κόκκινες γραμμές του», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα για να απειλεί τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους μας και πρέπει να παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν στην κατοχή τους», συμπλήρωσε, μιλώντας στο Fox News.

Παρότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου είναι θαμμένο βαθιά στο έδαφος, χάρη στην επιτυχία των βομβαρδισμών του περασμένου Ιουνίου, «είναι σημαντικό για τον πρόεδρο να το παραδώσουν. Τους το έχει ξεκαθαρίσει», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον περιμένει την απάντηση των Ιρανών, δήλωσε η Λέβιτ. «Το γεγονός ότι δεν μπορούν ακόμα να στείλουν ενιαίο μήνυμα, που είναι ο λόγος που ο πρόεδρος αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία, δείχνει πόσο αποτελεσματική ήταν η επιχείρηση “Επική Οργή”. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαστάσεις, ο πρόεδρος το καταλαβαίνει αυτό», σημείωσε.

Ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν

Σε άλλες δηλώσεις, που έκανε έξω από τον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ χαρακτήρισε «γενναιόδωρη προσφορά» την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση πυρός, που δίνει «ευελιξία» στο καθεστώς που έχει φθαρεί και έκανε λόγο για «μάχη μεταξύ ρεαλιστών και σκληροπυρηνικών» στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία για το πότε το Ιράν θα πρέπει να καταθέσει την «ενιαία πρότασή του», υπογράμμισε η Λέβιτ, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. Ο πρόεδρος θα υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα, συμπλήρωσε.

«Βλέπουμε πολλά διαφορετικά μηνύματα από το Ιράν» και επανέλαβε πως «αυτά που λένε δημοσίως είναι πολύ διαφορετικά από τα όσα μεταφέρουν κατ’ ιδίαν στη διαπραγματευτική ομάδα μας».

«Δεν είναι παραβίαση της εκεχειρίας» η επίθεση στα πλοία

Ερωτηθείσα αν η επίθεση των Ιρανών σε τρία πλοία σήμερα- ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο- η Λέβιτ απάντησε αρνητικά. «Όχι, γιατί δεν ήταν αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία», δήλωσε στο Fox News.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν με ταχύπλοα και σχολίασε πως το Ιράν από εκεί που είχαν το «πιο φονικό ναυτικό» στη Μέση Ανατολή, τώρα «ενεργούν σαν ένα μάτσο πειρατές».

«Δεν έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υπογράμμισε. «Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι απίστευτα αποτελεσματικός», τόνισε. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία τους, την κύρια πηγή εσόδων τους. Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», συμπλήρωσε και επανέλαβε: «Περιμένουμε απάντηση στην πολύ ξεκάθαρη πρόταση του προέδρου».

